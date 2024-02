El actor Mark Ruffalo tendrá una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

El jueves en la mañana presentarán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood al nominado cuatro veces al Óscar, Mark Ruffalo.

Laura Dern y el actor Tim McNeil se unirán a Ruffalo para hablar en la ceremonia de las 11:30 a.m. frente a la Academia de Actuación Stella Adler donde él estudió. Ruffalo y Dern interpretaron a un matrimonio en el drama de 2004, "Nosotros ya no vivimos aquí”.

Está previsto que Hollywood Boulevard esté cerrado de 9:30 a. m. a 1:30 p.m. desde Highland Avenue hasta McCadden Place.

Nacido el 22 de noviembre de 1967 en Kenosha, Wisconsin, Ruffalo pasó su adolescencia en Virginia Beach, Virginia, donde trabajaba su padre. Después de graduarse de First Colonial High School en Virginia Beach en 1985, Ruffalo se mudó con su familia a San Diego y luego a Los Ángeles.

El primer papel profesional de Ruffalo fue el de hijo del columnista del periódico de Nueva York Times (James Farentino) que se casa con una asistente del alcalde (Lindsay Crouse) en el piloto no vendido de CBS de 1989 "American Nuclear".

El debut cinematográfico de Ruffalo se produjo en la película de terror de 1994, "Mirror, Mirror". 2: Raven Dance".

Todas las nominaciones al Óscar de Ruffalo han sido de mejor reparto de actor. La primera llegó en 2011 por su papel como donante de esperma de los dos. hijos de una pareja de lesbianas en "The Kids Are All Right".

Ruffalo fue nominado nuevamente en 2015 por su interpretación del ganador de la medalla de oro Olímpico del luchador Dave Schultz en “Foxcatcher”. También fue nominado al año siguiente por su interpretación del reportero del Boston Globe Michael Rezendes en "Spotlight".

La última nominación al Óscar de Ruffalo llegó el mes pasado por su interpretación del astuto y libertino abogado Duncan Wedderburn en el cuento tipo Frankenstein "Poor Things".

"Me puse histérico leyendo el guion, era perverso y estaba lleno de humor obsceno e irreverente'', dijo Ruffalo.

Ruffalo dijo que estaba "nervioso por haber sido elegido" y decepcionar al director Yorgos Lanthimos, de quien dijo que era "un gran admirador".

"Nunca antes había hecho un acento inglés y es un período de tiempo en el que nunca he trabajado", dijo Ruffalo. “Al final, mi amigo me dijo que fuera siempre donde está la incomodidad porque ahí es allí donde crecería”.

Ruffalo ha interpretado a Bruce Banner y Hulk en ocho películas: “Avengers'', “Iron Man 3”, “Avengers: Age of Ultron'', “Thor: Ragnarok", "Avengers: Infinity War", "Capitán Marvel", "Avengers: Endgame'' and “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, además de dos series Disney+, "¿What if...?" y "She-Hulk: Attorney at Law".

Otros créditos cinematográficos de Ruffalo incluyen "Now You See Me", "Zodiac", "13 Going on 30" y "Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.

Ruffalo también ha sido nominado tres veces al Emmy, ganando por Mejor actor principal en una serie limitada o película en 2020 por su doble papel de los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey en la miniserie de HBO, "I Know This Much is True”.

Ruffalo recibió una nominación al Tony al mejor actor destacado en una obra de teatro. 2006 por su actuación en la reposición del drama original de Clifford Odets’ realizado en 1935, "¡Awake and sing!"

Ruffalo y el senador Bernie Sanders, I-Vermont, recibieron el premio al mejor discurso nominación al Grammy por el álbum de palabras en 2017 "Our Revolution: A Future to Believe in".