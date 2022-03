¿Horario de verano durante todo el año? Esto es lo que significaría para Los Ángeles

Muchos expertos están de acuerdo en que sería bueno eliminar los efectos secundarios dañinos de mover el reloj hacia adelante y hacia atrás dos veces al año.

Cada mes de marzo, vemos un aumento en los accidentes de tránsito, las lesiones en el lugar de trabajo e incluso un aumento en los ataques cardíacos, todos relacionados con que "saltemos hacia adelante" y perdamos una hora de sueño.

Esos factores y más llevaron a que el Senado de los Estados Unidos aprobara una legislación el martes que haría permanente el horario de verano. La legislación ahora se dirige a la Cámara de Representantes, pero parece tener mucho apoyo.

Pero hay una desventaja, o un lado oscuro, de permanecer en el horario de verano durante todo el año. ¿Qué significaría si dejáramos los relojes como están a partir de ahora? Bueno, no notaríamos nada diferente este verano, pero veríamos cambios importantes durante los meses de invierno.

Por ejemplo, estos son algunos de los nuevos tiempos de amanecer súper tardíos que veríamos si aprueban el nuevo proyecto de ley:

HORARIOS DEL AMANECER MÁS TARDE

Acción de Gracias : 7:34 a. m. en Los Ángeles

: 7:34 a. m. en Los Ángeles Mañana de Navidad : 7:56 a. m. en Los Ángeles

: 7:56 a. m. en Los Ángeles Día de San Valentín: 7:39 a. m. en Los Ángeles

Nuestro nuevo amanecer más reciente sería a las 7:59 a. m., lo que ocurriría la primera semana de enero. Si crees que es tarde, Minot (Dakota del Norte), tendría un amanecer a las 9:35 a.m.

La otra cara de la moneda es que nunca más tendríamos esas puestas de sol a las 4:45 p.m. De hecho, nuestra nueva puesta de sol más temprana sería a las 5:43 p. m., a finales de noviembre y principios de diciembre.

El resultado final: habrá mucha oscuridad durante el invierno pase lo que pase. Si nos mantenemos en el horario de verano (DST) significará que los niños estarán esperando el autobús escolar en la oscuridad incluso después de las 8 a. m.

Pero también significará que no habrá oscuridad total a las 5 p. m., cuando mucha gente sale del trabajo para irse a casa.

