Edison International otorgará becas de $50,000 a 30 estudiantes de último año de preparatoria

Edison International otorgará becas universitarias de $50,000 a 30 estudiantes de último año de secundaria a través de su estimado Edison Scholars Program.

Edison ha estado otorgando más de $15 millones en becas a 760 estudiantes a través de este programa desde 2006.

"El Programa Edison Scholars reconoce a los estudiantes que quieren ser creadores del mañana: los soñadores, inventores, guardianes y pioneros, aquellos que se atreven a ser grandes", afirmó el sitio web de la aplicación, "Esta es una oportunidad para que los estudiantes con grandes sueños avancen en sus educación y participar en la configuración de un futuro mejor".

López en su graduación de 2023 en la Universidad Rice. Cortesía de Alan López.

Y en cuanto a esos grandes sueños, las becas realmente están contribuyendo a dar forma a su futuro.

Alan López se especializó en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Rice. Ahora está cursando una maestría en ciencias de la computación con especialización en multimedia y tecnologías creativas en la USC. Fue becario de Edison en 2019. Aimee Perales, se especializa en Ingeniería Mecánica en YALE, recibió la beca en mayo pasado.

“Con la beca pude despreocuparme de eso [trabojo de estudio]. Y creo que eso fue invaluable para mí porque la universidad es difícil, especialmente viniendo de un entorno desfavorecido donde no estuve realmente expuesto a la experiencia universitaria”, dijo López.

“Me preocupaba ver cuánto [dinero] las universidades estaban dispuestas a darme en Gift Aid. Pero siento que gracias a la beca Edison estoy aquí en Yale porque me ayuda con cualquier costo adicional que tengo afuera, ya sean libros, transporte de regreso a casa, porque es un precio importante que tengo que pagar para ver a mi familia en California”, dijo Perales.

“Esta beca no solo me proporcionó la beca, sino también muchas conexiones con profesionales de Edison... Sentí que me permitió hacer la transición de un estudiante tímido a alguien con más confianza, que puede dedicarse a STEM y tener éxito. porque he visto estos modelos a seguir trabajando en Eddison y continuamente haciendo un cambio no solo en Los Ángeles sino también en mi amada ciudad del Este de Los Ángeles”.

“Ver cuánta ayuda hay por parte de lugares como Edison me hizo querer ayudar a todos los demás [otros estudiantes] y decir: 'Oye, ninos, si están interesados ​​en la ingeniería, si les gustan estas cosas, pueden aprender sobre eso. Puedes ir a la universidad y tener una gran experiencia. Ahí hay ayuda para ustedes’. Siempre presioné a los estudiantes para que siguieran su educación en STEM”, dijo López.



Perales con su madre. Cortesía de Aimee Perales.

La fecha límite para postular es el 23 de enero de 2024, a las 8 p.m. Para obtener más información sobre el Programa Edison Scholars y su impacto en el futuro de la educación STEM, visite el sitio web oficial de Edison International.

“No sabes cuáles son los resultados y nunca está de más aplicar y esforzarte porque puede ser lo mejor que te puede pasar y es lo que implica la vida. Simplemente asumiendo esos riesgos”, dijo Perales, “Así que definitivamente a todos los estudiantes de secundaria, sigan postulando. No os subestiméis. Ustedes son capaces de más de lo que puedan imaginar. Y date gracia durante este tiempo”.