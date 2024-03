Eclipse total de abril 2024: Cómo y cuándo lo puedes mirar

Prepare sus ojos para el eclipse solar total de 2024, ya que aparecerá sobre México, Estados Unidos y pequeñas partes del este de Canadá.

Según la NASA, un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol y el cielo se oscurece como si fuera el amanecer o el anochecer.

Si el clima lo permite, los observadores del cielo en 15 estados tendrán la oportunidad de ver la luna cubrir casi por completo el sol, proyectando su sombra sobre el ardiente orbe y creando el efecto de un anillo en el cielo.

Cuando ver el eclipse

El sur de California tendrá un eclipse parcial, visible aproximadamente entre las 10:00 a.m. y las 11:50 a.m.

Concretamente en la zona de Los Ángeles, el eclipse podrá verse entre las 10:06 a.m. y las 11:49 a.m., con una cobertura solar máxima del 48,6%. La NASA tiene una página web en la que los usuarios pueden ingresar su código postal para identificar el período de tiempo específico del fenómeno.

Cómo ver el eclipse de forma segura

Las personas nunca deben mirar directamente al sol durante un eclipse solar, incluso cuando esté parcial o mayoritariamente cubierto por la luna. Se requieren gafas especiales para eclipses o proyectores caseros para ver los eclipses solares de forma segura.

Asegúrese de no ver ninguna parte del sol a través de binoculares, telescopios o lentes de cámaras sin filtros solares específicos. No se deben utilizar gafas Eclipse con este equipo. Según la NASA, no tomar las precauciones adecuadas provocará daños oculares graves.

El eclipse del 8 de abril será el último eclipse solar total visible desde Estados Unidos hasta 2044.