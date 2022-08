Derriban cercas en Echo Park como una forma de enviar un mensaje

Un grupo de personas derribó cercas y colocó carteles en Echo Park el domingo en la noche, tratando de enviar un mensaje.

Alrededor de 20 a 30 personas montaron sus bicicletas en las cercas y las derribaron, potencialmente tratando de enviar un mensaje sobre cómo está regulado el parque.

Echo Park estuvo cerrado por un par de meses para permitir renovaciones por valor de $500,000.

El parque ha estado abierto durante más de un año pero rodeado por una cerca todo el tiempo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a una llamada, alrededor de las 9 p.m., pero cuando llegaron, la gente ya se había ido.

El LAPD cerró el parque en marzo de 2021 como un esfuerzo por eliminar los campamentos de personas sin hogar y realizar renovaciones previas al parque.

Echo Park tenía uno de los campamentos para personas sin hogar más grandes de Los Ángeles.

Tras la reapertura del parque, la cerca que lo rodeaba siguió en pie.

Los guardaparques regresarán el lunes para tratar de volver a colocar las cercas.

