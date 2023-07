Tres personas hospitalizadas tras incendio de un dúplex en East Hollywood

Tres personas, incluido un bombero, fueron hospitalizadas el lunes después de un incendio en un dúplex en el este de Los Ángeles.

Los bomberos respondieron al incendio en la cuadra 1200 de North Lyman Place, alrededor de las 6:30 a.m. El incendio en el dúplex de dos pisos fue sofocado en 17 minutos.

Durante un cateo al edificio, encontraron a una persona en el primer piso de la residencia que fue trasladada al hospital en estado crítico.

Una segunda persona que estaba dentro del edificio también fue hospitalizada, pero los detalles sobre la condición de ese individuo no estuvieron disponibles de inmediato.

Un bombero fue hospitalizado con quemaduras que no ponen en peligro su vida.

Los detalles sobre la causa del incendio no estuvieron disponibles de inmediato.

