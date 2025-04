Arrestan a esposa de bajista de Weezer tras ser baleada por la policía

Jillian Lauren, autora y esposa de Scott Shriner, bajista de Weezer, resultó herida a tiros por la policía de Los Ángeles y arrestada bajo sospecha de intento de asesinato tras apuntar con un arma a los agentes desde su jardín delantero, informaron las autoridades el miércoles.

Lauren, de 51 años, identificada por la policía como Jillian Shriner y registrada como Jillian Lauren Shriner en los registros de la cárcel, sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida tras el tiroteo ocurrido el jueves en el area de Eagle Rock, al noreste de Los Ángeles, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en un comunicado.

Sus representantes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios y no hay indicios de que Scott Shriner estuviera involucrado en el incidente. Weezer tiene previsto actuar en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella el sábado.

La policía informó que estaba ayudando a los agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en la búsqueda de tres sospechosos de un atropello con fuga, un delito menor. Lauren no se encontraba entre los sospechosos. Mientras perseguían a uno de ellos, que supuestamente corría por un patio trasero, la policía encontró a Lauren en el patio delantero de su residencia vecina, sosteniendo una pistola.

Le ordenaron varias veces que soltara el arma, pero ella se negó y les apuntó, según la policía. No especificaron si disparó, pero afirmaron que fue alcanzada por disparos de la policía y huyó a su casa, donde la detuvieron y la llevaron a un hospital.

Se recuperó una pistola de 9 milímetros de la casa de Shriner, según el comunicado policial.

Posteriormente fue arrestada y puesta en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares, según los registros de la cárcel del condado de Los Ángeles.

Lauren no ha comparecido ante el tribunal y no se ha aclarado de inmediato si ha contratado a un abogado. No hubo respuesta inmediata a un correo electrónico dirigido a su representante ni a un mensaje dejado en su sitio web de autora. Tampoco hubo respuesta a un correo electrónico de un representante de Weezer en busca de comentarios.

Lauren es autora de dos exitosas memorias: "Some Girls: My Life in a Harem" (2010) y "Everything You Ever Wanted" (2015).

Weezer es una banda angelina muy apreciada por su disco de 1994, conocido extraoficialmente como "Blue Album", que incluye canciones como "Say It Ain't So" y "Buddy Holly". Shriner se unió a la banda a principios de la década del 2000.

Lauren y Shriner se casaron en 2005 y tienen dos hijos.

Uno de los tres sospechosos del atropello y fuga fue encontrado, citado por la Patrulla de Caminos de California (CHP) y puesto en libertad.