Dueños de propiedad podrán desalojar a indigentes en zona privada en City of Industry

El campamento indigente en City of Industry podría estar a un paso más cerca de ser removido, ya que los dueños propietarios del terreno cuentan con un permiso legal para proceder con el desalojo.

El campamento indigente, establecido en la intersección de las calles Azusa y Gayle, cerca de la autopista 60, consiste de decenas de vehículos de recreo o RV’s “Black Series” que han sido ilegalmente ocupados por personas sin hogar.

“Los "homeless" llegaron uno por uno, y ahora hay como 30 o 40 de la las RV’s que se han hecho dueños, ellos las han quebrado, están "tagged", viven ahí gratis, pues”, dijo Gerardo Torres, empleado de un negocio en el área.

Conrad es un joven que ocupa uno de los que llaman “trailers” y mostró a Telemundo 52 cómo ha estado viviendo por varias semanas:

“Alguien dijo que si necesitaba un lugar donde quedarme, podía quedarme aquí y empecé a dormir adentro porque estaba haciendo frío en la noche”, dijo Conrad, indigente viviendo en el campamento.

Conrad, como otros que están en el campamento, podrían terminar de nuevo en la calle si no aceptan la ayuda que se les está ofreciendo.

Los trabajadores de una clínica móvil del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles visitaron el sitio para informar a los indigentes de los servicios que se les puede ofrecer y tratar de seguirlos una vez que sean desplazados.

Funcionarios de la ciudad dijeron que estaban trabajando con el dueño de la propiedad para limpiar el terreno y evacuar a los indigentes. Documentos legales muestran que Legacy Point LLC, la propietaria del terreno, ya obtuvo el permiso para proceder para tomar posesión del terreno de nuevo.

Un empleado de la compañía dueña de los vehículos Black Series Campers Inc. dijo a Telemundo 52 que la situación para mover sus RV’s era complicada porque había personas viviendo en ellos, y no tiene ni forma de engancharlos ni tampoco llantas, y si no los mueven podrían ser descartados como chatarra.