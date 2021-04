Dueños de autos clásicos reclaman a concesionario por pérdidas económicas

Algunos propietarios de autos clásicos y de lujo en el sur de California dijeron que un concesionario en el que confiaban les debía decenas de miles de dólares por la venta de sus autos en consignación.

Los reclamos sobre CNC Motors han llevado a investigaciones sobre el concesionario de Upland por parte del Departamento de Vehículos Motorizados y la policía de California.

Joe Parenzuela es uno de los clientes que busca respuestas en el concesionario. Trabajó con CNC Motors para vender su Chevrolet Chevelle SS de 1970 y lo dejó hace aproximadamente un año para venderlo en consignación.

Dijo que nunca recibió un cheque por la venta y no tiene idea de lo que pasó con el auto clásico.

“Me dijo que lo habían vendido y que recibiría un cheque la semana siguiente”, dijo Parenzuela.

Eso fue a principios de enero.

"No responde mensajes de texto, llamadas, nada", dijo Parenzuela. “Me dio un cheque hace un mes, por $50,000, pero fui a cobrarlo. Rebotó. Eso no fue bueno

El cliente Ed Tarandek dijo que esperaba recibir alrededor de $60,000 por la venta de su automóvil, un Chevy Corvette de 1961.

"Me dijeron que los fondos no estaban listos, y quien me dijo que podía recogerlos ese día estaba equivocado", le dijo a la estación hermana NBCLA.

NBCLA se acercó al dueño de la empresa para hacer comentarios, pero no recibió respuesta. Los empleados de la empresa le dijeron a NBCLA que no podían comentar.

El DMV confirmó que está investigando los reclamos contra CNC Motors.

“Estamos al tanto y hemos estado involucrados en la investigación del caso de CNC Motors. Al igual que con cualquier investigación, no podemos proporcionar detalles mientras el caso aún esté en curso”, dijo la policía de Upland en un comunicado.

“Debemos proteger la integridad de nuestras investigaciones, incluso si eso significa aceptar críticas injustificadas, la falsa percepción de que no estamos haciendo nada”.

