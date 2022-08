Acusan por asesinato a hombre que disparó a policía de Monterey Park

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció este miércoles los cargos contra Carlos Daniel Delcid por asesinato, debido al tiroteo fatal del oficial de policía de Monterey Park, Gardiel Solorio, mientras estaba fuera de servicio a principios de esta semana.

“Gardiel recién comenzaba su carrera en la aplicación de la ley y era una estrella en ascenso que se enorgullecía de servir a una de nuestras comunidades cuando fue trágicamente asesinado”, dijo Gascón.

Delcid fue acusado con un cargo de asesinato, intento de robo y posesión de un arma de fuego por un delincuente con la circunstancia especial de que el asesinato se cometió durante un robo.

Se espera que sea procesado hoy en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Downey Branch.

Antes de eso se habían arrestado a varias personas por el caso la muerte a tiros de Gardiel Solorio, el oficial de policía de Monterey Park de 26 años asesinado en el estacionamiento de un gimnasio en Downey mientras estaba fuera de servicio el lunes por la tarde.

No se compartió información de inmediato sobre las personas arrestadas por las autoridades el martes. Una conferencia de prensa se llevará a cabo en el centro de Los Ángeles, alrededor de las 2 p.m., anunció el capitán de policía de Downey, Scott Loughner, en un comunicado.

Solorio fue asesinado en un tiroteo reportado el lunes, alrededor de las 3:30 p.m., en la cuadra 12700 del Bulevar Lakewood, cerca de la Autopista 105.

De acuerdo con la fiscalía, el 8 de agosto, Solorio al llegar al estacionamiento de Downey cuando supuestamente Delcid salió de un vehículo cercano y pareció exigir los artículos personales del oficial.

Cuando Solorio puso su auto en reversa, el acusado supuestamente disparó a Solorio cinco veces a quemarropa.

Delcid regresó al vehículo cercano y se fugó con el conductor de 17 años, quien está procesado en el juzgado de menores por su participación en el crimen.

Era un oficial nuevo, contratado por Monterey Park en enero de este año, luego de graduarse de Cal State LA con una licenciatura en justicia penal.

“Tenía solo 26 años. No sé ustedes, pero yo tengo hijos de esa edad”, dijo la jefa Kelly Gordon del Departamento de Policía de Monterey Park durante una conferencia de prensa el martes.

A Solorio le sobreviven su madre, padre, hermanos, hermanas y prometida.

En una conferencia de prensa el martes, las autoridades dijeron que estaban siguiendo pistas sobre el tiroteo, pero no podían compartir detalles para evitar comprometer la investigación.

