Dos sufren heridas y decenas de personas quedan sin hogar tras incendio en el sur de Los Ángeles

Un voraz incendio en pleno centro histórico del sur de los ángeles arrasó un edificio de apartamentos el sábado, dejando sin hogar a varias familias ya que el antiguo inmueble habitacional quedó convertido en escombros.

El incendio causó que varios hogares cercanos al edificio fueran evacuados ante el peligro de que las llamas se propagaran, y de acuerdo a las autoridades dos inquilinos del lugar con 61 años resultaron heridos por inhalación de humo, por lo que fueron transportadas a un hospital.

“Cuando me desperté ya estaba todo lleno de humo. Ya no pude salir hasta que me sacaron los bomberos y ya estaba todo lleno de llamas”, dijo Juanita Valle, afectada por el incendio.

Todo ocurrió poco después de las 3:00 a.m. en el complejo de apartamentos ubicado sobre la cuadra 4000 de la calle Main en el sur de Los Ángeles, hasta donde más de un centenar de bomberos llegaron para sofocar las llamas.

La inmensidad de las llamas y la intensidad de humo alertó a varios vecinos del área, que de inmediato notificaron a las autoridades.

“El edificio estaba lleno de gente a las tres de la mañana cuando empezó este fuego. Nosotros pensamos que el fuego empezó en el sótano del edificio”, dijo Jaime Moore, vocero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

El edificio de dos plantas estaba compuesto de 24 unidades, las cuales todas fueron alcanzadas por las voraces llamas.

“Lo primero que se escuchaba era el ruido de las llamas, que se estaban quemando las cosas y luego el humo que entraba a nosotros nos hizo también despertar para salir”, dijo Iván Castillo, también afectado por el incendio.

El siniestro rápidamente se expandió, causando que el techo del primer piso colapsara. Afortunadamente en ese momento ya no había personas en su interior. Los bomberos realizaron una labor titánica y después de dos horas las llamas pudieron ser controladas.

“Los bomberos evacuaron toda la gente que estaban adentro. Había una persona que se lastimó, un hombre que lo afectó el humo. Lo llevamos al hospital. Pero todos los bomberos están bien y todos los habitantes están afuera del edificio”, dijo Moore.

La calle Main a la altura de la Martin Luther King Jr. y la 41 va a permanecer cerrada a la circulación por al menos 24 horas debido a que las causas que originaron el incendio aún están bajo investigación.