Dos condados más de California permiten que algunas empresas reabran

Las empresas en otros dos condados del norte de California reabrieron el lunes, y los clientes tomaron café con cautela en un restaurante con máscaras colgando de sus cuellos en silencioso desafío a la orden estatal de permanencia en el hogar del gobernador.

Los condados de Yuba y Sutter siguieron la iniciativa de la semana pasada del condado rural de Modoc en medio de la presión para reiniciar la economía de California, incluso mientras continúan las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19.

En Lambert House Café en Yuba City, la propietaria Natalie Lambert abrió sus puertas por primera vez desde mediados de marzo. Quitó dos cabinas para evitar que los clientes se sentaran demasiado cerca el uno del otro y todos sus empleados, incluida la cocinera, usaban una máscara.

"Soy un desastre nervioso", dijo. "Todo el mundo necesita mantener las luces encendidas y la comida en sus barrigas".

La orden de seis semanas del gobernador Gavin Newsom requiere que casi 40 millones de residentes permanezcan principalmente en sus hogares. Se ordenó el cierre de las empresas que no se consideran esenciales hasta que las pruebas COVID-19, las tasas de hospitalización y mortalidad indiquen que el brote del estado está comenzando a disminuir. Millones de personas no han podido trabajar.

Los condados de Sutter y Yuba están permitiendo la reapertura de restaurantes, tiendas, centros comerciales, gimnasios, salones, bibliotecas e incluso salones de tatuajes, pero solo si limitan la cantidad de personas que están dentro y obligan a distanciarse físicamente.

El supervisor del condado de Sutter, Dan Flores, dijo que la decisión fue tomada por el oficial de salud compartida de los condados, el Dr. Phuong Luu. Flores dice que los líderes del condado han intentado en vano muchas veces que la administración de Newsom revise su plan.

"No creo que podamos decir ‘desafien al gobernador’ cuando no sabemos qué piensa el gobernador porque no ha respondido a nuestra solicitud", dijo Flores.

Italia da comienzo este lunes a la fase de desconfinamiento luego de casi dos meses enclaustrada por la pandemia de COVID-19.

La oficina de Newsom no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Jeff Holland y su hermana, Mia Holland, se sentaron en una mesa en Lambert House Cafe mientras una camarera con una máscara amarilla tomaba su orden. Ambos trabajan en restaurantes de comida rápida donde las ventanillas han permanecido abiertas durante la pandemia, alegando que no se sentía tan diferente estar fuera. Ninguna de los dos llevaba una máscara.

"Siento que estamos fuera todos los días y si no nos ha atrapado ahora, deberíamos estar bien", dijo Jeff Holland.

Más de 2,200 californianos han muerto por el coronavirus y se ha confirmado que casi 55,000 lo tienen, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. Se cree que la cantidad de infecciones es mucho mayor debido a la escasez de pruebas.

El gobernador ha prometido una reapertura prudente y gradual del estado.

El lunes, su administración aprobó la reapertura de playas en las ciudades de Laguna Beach y San Clemente en el Condado de Orange. La Agencia de Recursos Naturales del estado dijo que las ciudades presentaron planes con medidas para evitar el hacinamiento y permitir el distanciamiento físico.

Las aprobaciones llegaron días después de que Newsom ordenó el cierre de todas las playas del condado de Orange debido a las grandes multitudes que acudieron allí durante una ola de calor a fines del mes pasado. Algunas personas todavía intentaron ir a las playas prohibidas el pasado fin de semana.

Una multitud de personas se ha tomado las calles de ciudades como Nueva York y Washington en los últimos días.

El portavoz de la ciudad de Newport Beach, John Pope, dijo que los socorristas y los agentes de policía pidieron a más de 2.500 personas que se fueran. La policía de Huntington Beach dijo que la gente estaba cooperando.

En el noreste de California, el alguacil del condado de Modoc, Tex Dowdy, dijo que los cero casos confirmados de COVID-19 entre los 9,000 residentes del condado fue un factor decisivo para permitir una reapertura "por etapas y segura" el viernes pasado.

Los condados de Yuba y Sutter, al norte de Sacramento, son mucho más grandes con una población combinada de aproximadamente 175,000 personas, muchas de las cuales viajan a empleos en la región de la capital. Los condados han visto 50 casos confirmados de la enfermedad y tres muertes.

Jesse Villicana, propietario del restaurante de carnes Cool Hand Luke en Yuba City, dijo que 25 empleados que fueron despedidos regresaron a trabajar el domingo para ayudar a prepararse para la reapertura.

Estaba ansioso por dar la bienvenida a los clientes al bar y el comedor, pero desconfiaba del lento regreso a los negocios como siempre. Los clientes deben sentarse con una mesa de separación, lo que significa que solo puede llenar la mitad del restaurante.

Para la gran mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y la muerte. El virus puede propagarse de cerca por personas que no saben que lo han contraído.