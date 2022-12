Estas navidades haz un donativo a tu organización caritativa favorita

Es la temporada de dar y es importante saber hacia dónde se dirigen sus donaciones caritativas.

Ese pantalón que ya no te sirve, una lata de sopa en tu despensa, ese suéter que compraste porque te quedaba bien en la tienda, pero nunca te pusiste; todos estos podrían ser solo piezas insignificantes que podrían significar el mundo para una persona necesitada.

Ya sea una madre soltera sin hogar que necesita ropa para una entrevista de trabajo o de un centro de rescate de animales que busca proporcionar comida y refugio a los miembros peludos más nuevos, aquí hay algunos lugares que aceptan donaciones.

LA Family Housing - Albergan a familias sin hogar en un ambiente acogedor y piden que las personas donen artículos para ayudar a que su nuevo espacio sea un hogar, así como tarjetas de regalo para supermercados y gasolineras. También ofrecen una lista de obsequios adecuados y una lista de deseos de Amazon para aquellos interesados en donar.

Celebration Nation - Están organizando una campaña navideña para ayudar a mantener a los hijos de los trabajadores agrícolas. Desde ahora hasta el 16 de diciembre aceptan juguetes, zapatos, mantas, ropa, pañales y más. Haz clic aquí para saber más. Los trabajadores agrícolas trabajan increíblemente duro durante todo el año para proporcionar alimentos al resto de la nación, así que si se siente generoso, ayude a sus hijos a tener una feliz temporada navideña.

The Animal Rescue Mission - Esta organización sin fines de lucro dedica su tiempo a rescatar, rehabilitar y realojar animales sin hogar que lo necesitan. Rescatan animales del sur de California, México y Corea del Sur, y los llevan a Los Ángeles, donde eventualmente encuentran un hogar permanente. Están pidiendo donaciones de dinero para tratamientos médicos, alimentos y tarifas de viaje para los animales, pero también aceptan otros artículos, como jaulas y más.

Piden donaciones de alimentos para los refrigerados comuntarios instalados en Echo Park.

Alexandria House - Este refugio provee hogares seguros para mujeres y niños en proceso de pasar de refugios de emergencia a viviendas permanentes. Aunque aceptan donaciones monetarias, también tienen una lista de deseos de Amazon, una lista de artículos necesarios, así como sugerencias de tarjetas de regalo de $25.

Downtown Women’s Center - Este centro administra 119 unidades de vivienda permanente en el área metropolitana de Los Ángeles y atiende anualmente a más de 5,700 mujeres sin hogar, haciéndolo uno de los mayores proveedores de vivienda para mujeres del país. Además de brindar refugio, también brindan servicios de salud y bienestar. Aceptan donaciones en efectivo, tienen una lista de deseos de Target y una lista de obsequios para aquellos que buscan donar bienes.

Los Angeles Animal Services - El Departamento de Servicios para Animales de la Ciudad de Los Ángeles atiende a seis refugios para animales de Los Ángeles ubicados por toda la ciudad. Estos refugios siempre necesitan voluntarios y donaciones, pero especialmente durante la temporada navideña. Piden donaciones monetarias y ofrecen una lista de deseos de Amazon para artículos necesarios en cualquiera de sus seis refugios.

Elizabeth House - Es un programa residencial para mujeres embarazadas, madres y sus hijos ubicado en Pasadena. Ofrecen una variedad de servicios, como asesoramiento profesional, acceso a atención médica, educación para madres y más. Aunque tienen una lista de deseos en la página oficial, piden que las personas se comuniquen con el refugio para asegurarse de que su donación sea algo que puedan usar.

Society for the Prevention of Cruelty to Animals Los Angeles - SpcaLA es una organización independiente sin fines de lucro que brinda servicios de bienestar animal, como investigaciones de crueldad, un equipo de respuesta ante desastres, prevención de violencia a través de la educación y una variedad de servicios para los refugio. Recientemente lanzaron una súplica instando al público a donar comida para los animales debido al hecho de que se están agotando. Algunos otros obsequios que piden son arena higiénica para gatos, masticables para perros, mantas y toallas limpias, platitos de acero inoxidable para perros y gatos, periódicos, camas Kuranda y juguetes para perros y gatos. Para hacer una donación monetaria, haga clic aquí. Pero si prefiere puede dejar donativos en cualquiera de los cuatro locales, o donar a través de la lista de deseos de Amazon o la lista de deseos de Chewy.

Aunque hay muchas más organizaciones que también hacen cosas maravillosas para las personas y los animales necesitados en todo el sur de California, es importante recordar que incluso la donación más pequeña a un solo lugar puede hacer un mundo de diferencia. Haz tu mejor esfuerzo, da lo que te sientas cómodo dando y que tengas una maravillosa temporada navideña.