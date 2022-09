Dodgers vence a Cardenales 4-1 para asegurar el tope de la clasificación de la Liga Nacional

Will Smith conectó dos hits y Michael Grove lanzó cinco entradas sólidas para obtener la primera victoria de su carrera cuando los Dodgers de Los Ángeles aseguraron el primer puesto general en la Liga Nacional con una victoria de 4-1 sobre los Cardenales de San Luis el domingo.

Dos días después de alcanzar los 700 jonrones, el toletero de los Cardinals, Albert Pujols, recibió una ovación de pie cuando fue anunciado como bateador emergente en la novena entrada y se ponchó.

Grove (1-0), en su sexta aparición y quinta apertura, permitió una carrera y tres hits para ayudar a los Dodgers a empatar un récord del club con su victoria número 106, previamente lograda en 2019 y 2021.

“Habla del nivel de consistencia y excelencia”, dijo el gerente Dave Roberts. “Nos hemos puesto en un muy buen lugar. Parte de llegar a donde queremos llegar, tienes que dominar y jugar bien durante la temporada regular. Hemos sido tan consistentes como cualquiera”.

Andre Jackson lanzó las últimas tres entradas para su primer salvamento, con el jardinero izquierdo Joey Gallo atrapando una pelota golpeada por Dylan Carlson para terminar el juego.

“Para ser honesto, ni siquiera sabía eso”, dijo Grove sobre que los Dodgers pudieron hacerse con el primer sembrado en la Liga Nacional. “Trato de salir y ver cuál es la alineación y cómo voy a sacar a los muchachos. Si hubiera sabido eso, tal vez hubiera un poco más de presión”.

Roberts estaba complacido con el esfuerzo de Grove, y señaló que el derecho novato estuvo enfermo en los días previos a su inicio programado.

“No puedo decir lo suficiente sobre Michael”, dijo Roberts. “Estaba bajo el clima. Estaba decidido a hacer este comienzo. Después de la quinta entrada sentí que nos dio todo lo que tenía. Realmente me inclino por él”.

Freddie Freeman de los Dodgers conectó un doble en la primera entrada, lo que le dio 191 hits y empató el set más alto de su carrera en 2018 con Atlanta.

Los Ángeles anotó dos veces en el primero. Después del hit que anotó una carrera de Freeman, Adam Wainwright dio base por bolas a Gallo con las bases llenas para poner el 2-0.

Yadier Molina conectó un sencillo productor en el segundo inning para llevar a St. Louis a 3-1, pero el sencillo productor de Smith en la parte baja de la entrada restableció la ventaja de dos carreras de los Dodgers. Cody Bellinger conectó un doble productor al jardín derecho en el tercero para llevar la ventaja de Los Ángeles a 4-1.

Wainwright (11-11) permitió cuatro carreras y seis hits con tres bases por bolas en tres entradas.

“Simplemente no puedo rendirme”, dijo Wainwright sobre sus luchas recientes. “Tengo que seguir lanzando. Este equipo necesita que lance bien. Si vamos a ganar la Serie Mundial, realmente necesito ser parte de eso”.

El próximo comienzo de Wainwright es en una semana.

“Es frustrante”, dijo Wainwright. “He estado trabajando duro. He estado tratando de hacer todo lo que sé hacer. La formación del personal también lo es. Mi cuerpo se siente bien. Las cosas simplemente no salen bien. Todo lo que sé hacer es seguir adelante. La única forma en que no saldré de esto es si me rindo y eso no va a suceder”.

DÚO DINÁMICO

Wainwright y Molina hicieron la apertura número 327 de su carrera como compañeros de batería, extendiendo su récord en la MLB.

EL DOBLE DE DIVERSIÓN

El doble hito de Freeman fue el 46 de la temporada. Necesita tres más para empatar el récord de la franquicia en una temporada de 49 establecido por Shawn Green en 2003.

VENTAJA DE TERRENO LOCAL

Los Dodgers tienen la localía a través de la NLCS en el Dodger Stadium.

“Es el único estadio con cuatro cubiertas, 50.000 personas y son ruidosas”, dijo Freeman. “El estadio más ruidoso que he escuchado fue este lugar en 2013 cuando Juan Uribe conectó ese jonrón contra (los Bravos en el Juego 4 de la SDLN). Este lugar puede ser ensordecedor. Tener la localía a través de la NLCS es un gran problema”.

SALA DE ENTRENADORES

Dodgers: RHP Yency Almonte (opresión en el codo derecho) enfrentó a cuatro bateadores para Triple-A Oklahoma City el domingo. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que está programado para unirse al equipo el martes en San Diego y que podría ser activado el miércoles.

HASTA LA PRÓXIMA

Cardinals: El LD Miles Mikolas (11-13, 3.35 ERA) busca romper una racha de tres aperturas perdedoras cuando se enfrente a Milwaukee RHP Adrian Houser (6-9, 4.62 ERA) en el primer partido de la serie el martes.

Dodgers: el zurdo Tyler Anderson (15-4, 2.52 de efectividad) comienza el partido inaugural de la serie en San Diego el martes contra el veterano zurdo Blake Snell (8-9, 3.62 de efectividad).