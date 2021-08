Dodgers estrenan uniforme que rinde homenaje a la ciudad y sus fans

Los Dodgers estrenarán este fin de semana contra los Mets sus uniformes de la línea Nike MLB City Connect, los cuales resaltan la conexión del equipo con su ciudad y la personalidad de sus fanáticos.

Los uniformes están diseñados para resaltar la conexión de la franquicia con su ciudad y base de fans latinos.

El City Connect de los Dodgers Los equipos celebran la conexión del equipo con su base de fanáticos latinos con “Los Dodgers” escrito en la gorra y la camiseta. Los uniformes incorpora el nombre de equipo y números rojos, pero con un jersey y pantalones azules. También hay un estallido de pintura en aerosol en las mangas para reflejar la cultura y los murales del arte callejero de la ciudad.

Durante más de 6 décadas, los angelinos han estado unidos por un equipo, un sueño y un color.



Todos compartimos una conexión y una lealtad a un equipo que inspira nuestro arte y nuestra historia.



Somos Los Ángeles, somos #LosDodgers. pic.twitter.com/p1yIWIz68O — Los Dodgers (@LosDodgers) August 19, 2021

“El uniforme de los Dodgers es una parte icónica de la identidad de la franquicia. Si bien nuestro aspecto tradicional ha sido y siempre será usado por los excelentes jugadores de nuestra franquicia, el programa City Connect nos brindó la oportunidad de reconocer el impacto e importancia de nuestra base de fans multicultural”, dijo Long Rosen, ejecutivo y vicepresidente de los Dodgers y director de marketing.

“Estamos emocionados de debutar estos uniformes de City Connect en el campo y sabemos que nuestros fanáticos les va a encantar y disfrutarán ver el nombre “Los Dodgers” en los uniformes, así como nuestros nuevos murales, que traen la cultura del arte callejero de Ángeles al Dodger Stadium.

Los Dodgers trabajaron con los artistas locales Jonas Swyer, Fernando Valdez Zamora, Michelle Ruby Guerrero, Hector Arias, Chris Corona y Michael Villanueva Matugas para acercar la cultura del arte callejero de la ciudad a las Terrazas izquierdas y de campo Loge. Los murales se darán a conocer el jueves por la noche.

Las camisetas de City Connect estarán a la venta a partir del jueves en Nike.com, MLBShop.com, la tienda insignia de MLB en la ciudad de Nueva York y ubicaciones de minoristas selectos. La mercancía de City Connect estará disponible a partir del viernes en las minoristas del estadio de los Dodgers.

Los fanáticos están invitados a eventos emergentes los viernes y sábados para comprar mercancía exclusiva, ver entretenimiento en vivo, llevarse fotos del trofeo de la Serie Mundial y ver a exalumnos de los Dodgers.

El evento del viernes se realizará en la cuadra 1300 de Third Street Promenade de Santa Mónica, entre Arizona Avenue y Santa Monica Boulevard de 11 a.m. a 10 p.m., y el evento del sábado será en Plaza México en Lynwood de 11 a.m. a 7 p.m.

Los fanáticos pueden encontrar más información en Dodgers.com/cityconnect.