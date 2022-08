Un vistazo al proyecto de cabinas de transporte aéreo al Dodger Stadium

Un nuevo proyecto de cabina aérea podría ser la solución para esquivar el tráfico en el Dodger Stadium.

El estadio cuenta con amplios estacionamientos. Pero estacionar su automóvil puede ser una molestia cuando los fanáticos llegan para llenar 56,000 asientos.

Además de reducir la congestión, el proyecto tiene como objetivo aliviar la contaminación de los motores al ralentí de los automóviles que entran y salen de las estructuras de estacionamiento.

“Esta es una forma de reducir ese tipo de carga en el estacionamiento”, dijo Jonathan Parfrey, director ejecutivo de Climate Resolve, la organización sin fines de lucro detrás del proyecto.

Parfrey le mostró a la estación hermana NBC4 el prototipo de la cabina que se encuentra en el G Lot para que los fanáticos la exploren.

Los planificadores de las cabinas aéreas prevén que los fanáticos tomen el transporte público por todo el condado hasta Union Station. Desde allí, pueden subirse a una de las 50 cabinas que circulan constantemente para llegar al juego, libres de emisiones.

El viaje en cabina aerea desde Union Station hasta el estadio es de siete minutos, dijo Parfrey. Cada coche puede llevar 30 pasajeros, totalizando 5,000 personas por hora.

Los pasajeros pueden subir gratis con un boleto para el juego.

Los fanáticos de los Dodgers pronto tendrán otra forma de llegar al estadio de su equipo.

Por motivos de seguridad, cada cabina tendrá una cámara que monitoreará el viaje. La aplicación de la ley estará en cualquier extremo.

Pero algunos residentes se oponen al proyecto, diciendo que no les agrada que Frank McCourt, ex propietario de los Dodgers, esté financiando el proyecto. Otros han iniciado una petición en línea contra las góndolas debido al impacto en las comunidades aledañas.

Los opositores también presentaron un desafío legal a principios de este año, alegando que el proyecto no contó con la participación pública adecuada y alejará a las personas de bajos ingresos.

“Vamos a trabajar con los residentes”, dijo Parfrey. “Queremos que sean parte del proceso”.

Actualmente se está preparando un informe ambiental. El proceso de permisos está programado para completarse en 2025.

Los gerentes de proyecto dijeron que esperan inaugurar en algún momento en 2026.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.