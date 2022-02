Si usted tiene gestiones que realizar en el DMV, quizá no esté enterado de todas las nuevas opciones que existen, para no tener que ir en persona.

Usted puede realizar muchos trámites desde su teléfono inteligente, o incluso, visitar un quiosco, en su tienda favorita, y conseguir todo lo que necesite, sin tener que poner un pie dentro del DMV.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En medio de la pandemia, quienes tenían que ir al DMV a realizar trámites urgentes, se toparon con un dilema, necesitaban hacer renovaciones y otros procesos, pero no querían exponerse al virus, por eso, se desarrolló rápidamente un sistema de alternativas electrónicas, que ha ido creciendo.

“Se agregaron nuevas transacciones a la página del DMV que fue rediseñada con un diseño fácil de usar, [DMV] se está enfocando en mejorar el servicio al cliente a través de http://www.dmv.ca.gov/porta/ ", dijo Angélica Martínez, portavoz del DMV en California.

Y las transacciones que están disponibles hoy en día, son muchas.

“Desde su casa puede renovar la registración, renovar su licencia, tarjeta de identificación, solicitar historial del conductor o su vehículo, o cambiar de dirección”, dijo Martínez.

Telemundo 52 Responde tiene un resumen de las leyes que entran en vigor en enero de 2022.

Hay otros trámites que puede empezar en su teléfono o computadora, desde donde puede ingresar sus documentos electrónicamente, y así, ya solo tiene que ir al DMV a terminar el proceso, en mucho menos tiempo, así puede por ejemplo, obtener sus placas de repuesto, su licencia de conducir comercial, o su Real ID, sin tener que esperar tanto tiempo, sobre todo si hace una cita primero, también en línea, incluso, cuando llegue a las oficinas del DMV, puede permanecer en su carro, y esperar ahí hasta que le avisen cuando sea su turno.

“Te llega un mensaje, si ya llegaste, te van a dar una notificación cuando es hora de entrar, y así ya no esperas tanto tiempo adentro de una oficina”, añadió Martínez.

Y no se le olvide que también existen los quioscos electrónicos. Si necesita, por ejemplo, las calcomanías de renovación de registro, en uno de los 365 que hay en todo el estado, las puede obtener. Los quioscos están en los principales supermercados, así como en las oficinas de Triple A, y en oficinas del correo. Para ubicar el quiosco más cercano a usted visite dmv.ca.gov, también ahí, puede pedir que le envíen sus recordatorios de renovación de registro por correo electrónico, en lugar de que se los sigan mandando por correo tradicional.

Aproveche este nuevo sistema para no perder tiempo esperando horas en una oficina, y recuerde que, si va al DMV en persona, debe llevar tapabocas, y le piden que no lleve acompañantes que no tengan que estar ahí, para evitar las conglomeraciones.