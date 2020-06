Distrito unificado de Los Ángeles revisa presupuesto y prácticas policiales

Mientras el Unificado de Los Ángeles realiza una revisión del presupuesto este verano, las prácticas policiales escolares también están bajo el microscopio, ya que el segundo distrito escolar más grande del país hace su parte para abordar un problema nacional de prejuicio sistémico y racismo institucional, dijo el lunes el superintendente Austin Beutner.

"No podemos ignorar las preocupaciones legítimas y las críticas que los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar tienen sobre todas las formas de aplicación de la ley", dijo el superintendente del LAUSD, Austin Beutner. “La cultura y el clima de las escuelas deben basarse en la inclusión y el respeto. Ninguna persona debería sentir la presencia de un oficial de seguridad en el campus como una acusación de ellos o de su carácter ".

Beutner dijo que le ha pedido a un grupo de expertos locales que trabajen con los funcionarios del LAUSD para “observar cuidadosamente” a los oficiales de seguridad escolar y escuchar a los estudiantes, las familias y el personal para informar las recomendaciones que se enviarán a la Junta de Educación.

También se debe considerar, dijo Beutner, el hecho de que la policía escolar nunca ha disparado un arma en el campus desde que se formaron sus filas en 1984. Y dijo que los oficiales, que no son parte de las agencias municipales de aplicación de la ley, investigaron más más de 150 amenazas de tiroteos masivos y respondieron a más de 100,000 otros incidentes el año pasado, incluidos intentos de robo, asaltos y otros delitos graves.

La policía escolar también actúa como consejeros y mentores para los estudiantes, reduciendo los incidentes en el campus.

El grupo dedicado a hacer recomendaciones a la junta "analizará lo que se necesita para mantener seguras las escuelas, así como también lo que los estudiantes necesitan para sentirse libres de estigma y sentirse parte respetada de su comunidad escolar", dijo Beutner. “Harán preguntas difíciles e incómodas y propondrán recomendaciones concretas. Debe quedar claro para todos en nuestra nación, hay mucho trabajo por hacer si queremos crear una sociedad justa y equitativa. El Unificado de Los Ángeles debe tomar medidas y ser parte de la solución ".

Beutner calificó al Unificado de Los Ángeles como un líder continuo en términos de cambio de cultura y clima escolar, y señaló que hace una década, se perdieron más de 60,000 días escolares debido a las suspensiones. El año pasado, ese número se redujo a menos de 3,000, dijo.

La Junta de Educación de este año eliminó el "vadeo aleatorio" o las búsquedas con detectores de metales. Y Beutner dijo que planea recomendar eliminar el uso de spray de pimienta y una política que permita la retención de la carótida, lo que quiere ver finalizado antes del semestre de otoño.

"Estas acciones son solo parte de la imagen", enfatizó el superintendente. "El Unificado de Los Ángeles tiene que analizar con mayor profundidad todas las prácticas en las escuelas, en las cuales la policía escolar es solo una parte".

Además de mirar a los oficiales de seguridad en los planteles escolares, Beutner dijo que LAUSD está observando de cerca sus gastos a medida que el distrito espera más información sobre los planes presupuestarios del estado, que han estado cambiando debido a la pandemia mundial. Todas las escuelas en el estado cerraron en marzo debido a órdenes de quedarse en casa que protegen contra la propagación de COVID-19.

"Nos ajustaremos los cinturones ya que las perspectivas de financiación son nefastas", dijo. "Esta incertidumbre presupuestaria a nivel estatal informa nuestro enfoque de los presupuestos escolares, ya que más del 90% de los fondos en las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles son provistos por el estado de California".

Beutner anunció un congelamiento de contratación para cualquier personal que no trabaje en las escuelas, además de la prohibición de viajar y conferencias, y agregó una capa de requisitos sobre gastos de $50,000 o más.

"Sabemos con certeza que los estudiantes tendrán grandes necesidades cuando comience el nuevo año escolar el 18 de agosto", dijo Beutner, y señaló que se espera que aumente la demanda de apoyo de salud mental y otros servicios para estudiantes que han estado fuera de la escuela. , además del costo de comprar equipos de protección personal, como máscaras, que se comprarán en un pedido al por mayor con San Diego Unified.

Beutner enfatizó que la revisión financiera es un enfoque de abajo hacia arriba que identifica posibles ahorros en cada departamento para "asegurarse de que se gaste cada centavo para ayudar a los estudiantes a aprender" y ayudar a los estudiantes a ponerse al día con lo que se han perdido.

“Los estudiantes que no son lectores capaces en la escuela primaria llevarán esa carga con ellos el resto de sus vidas. No podemos permitir que una crisis de salud se convierta en una crisis educativa que cause daños irreparables a los niños”, dijo.

El superintendente no comentó si las escuelas volverán a abrir físicamente a los estudiantes el 18 de agosto o si el aprendizaje se mantendrá en formato digital.

Beutner ha dicho que cualquier plan para regresar a las escuelas debe llevarse a cabo cuidadosamente con funcionarios de salud, socios laborales y familias en medio de la pandemia.