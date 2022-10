¿Qué sucede con el puesto de Nury Martínez en el Concejo Municipal de Los Ángeles?

La renuncia de uno de los tres concejales de la ciudad de Los Ángeles que formaron parte de una conversación grabada que incluyó ataques racistas contra el hijo pequeño de un colega deja una vacante en el panel de 15 miembros y preguntas sobre lo que sucederá a continuación en el distrito que ella representa.

Nury Martínez renunció a su escaño en el Sexto Distrito el miércoles, días después de que se hiciera pública la grabación de su discusión con los concejales Gil Cedillo y Kevin de León, y un alto funcionario laboral del condado.

Su anuncio siguió a días de reacciones violentas y presión pública por parte de líderes políticos locales, estatales y nacionales.

El Concejo Municipal de Los Ángeles aplazó la reunión programada el miércoles tras presencia de manifestantes que exigían la renuncia de tres miembros del concejal. Estos tres miembros no llegaron a la reunión de hoy.

El Concejo decide el nombramiento de cuidador en el Sexto Distrito del Concejo, que incluye las comunidades del Valle de San Fernando de North Hollywood, Sun Valley, Van Nuys, Lake Balboa, Panorama City, Pacoima y Arleta.

Cuando queda vacante un escaño en el Concejo, el presidente del organismo (en este caso, el concejal Mitch O'Farrell se convirtió en presidente interino después de que Martínez renunció el lunes a ese cargo) puede nombrar a un interino sin derecho a voto. Esa persona puede permanecer en el cargo hasta que asuma un nuevo miembro o el presidente del Consejo decida destituir a esa persona.

¿QUIEN ESTARÁ A CARGO DEL DISTRITO 6?

O'Farrell anunció el jueves que el principal analista legislativo de la ciudad (CLA) asumirá de inmediato el papel de interino. La oficina de CLA ayuda al Consejo a desarrollar programas legislativos y proporciona análisis e investigación presupuestaria.

Su declaración indicó que podría llevarse a cabo una elección especial, lo que permitiría a los votantes elegir un nuevo miembro. El mandato de Martínez expiraba a fines de 2024. No estaba claro de inmediato cuándo se convocaría una elección especial.

El Concejo Municipal de Los Ángeles se reunió el martes por primera vez desde que Nury Martínez renunció como su presidente.

“Ahora que hay una vacante en el Sexto Distrito del Concejo, el nombramiento inmediato de un Guardián garantizará que la oficina continúe funcionando y que se manejen los asuntos importantes para los electores”, dijo O'Farrell.

“En el futuro, comenzaré de inmediato a explorar la logística de realizar una elección especial para el Sexto Distrito, para que los votantes tengan la oportunidad de elegir a su próximo Concejal. Lo más importante, quiero escuchar a los constituyentes del Sexto Distrito, quienes merecen una voz completa en su gobierno. Esta vacante fue creada sin culpa propia”.

¿CUALES SERÁN LAS FUNCIONES DEL ENCARGADO DEL DISTRITO 6?

El encargado supervisará las operaciones de la oficina del Concejo, que incluyen consultas y solicitudes de los constituyentes, comunicaciones, personal, nómina, administración de la oficina y trabajo con las oficinas de la Ciudad, dijo O'Farrell en el comunicado de su oficina.

El cuidador no participará como miembro del Consejo y no puede votar en los asuntos del Consejo.

Sharon Tso actualmente se desempeña como analista legislativa en jefe.

¿HABRÁ UNA ELECCIÓN ESPECIAL PARA EL DISTRITO 6?

Al menos otros dos miembros del consejo, Paul Krekorian y Marqueece Harris-Dawson, han expresado su apoyo a una elección especial para el escaño de Martínez, así como para el escaño de de León si renuncia.

El mandato de De León también vence en diciembre de 2024. Cedillo perdió su candidatura a la reelección ante Eunessis Hernández a principios de este año, y Krekorian sugirió juramentar a Hernández de inmediato si Cedillo renuncia.

Ambos miembros del Consejo aparecieron en la reunión del Consejo del martes, la primera desde que comenzó la tormenta de fuego, pero se fueron después de una conversación con otros miembros.

El fiscal Rob Bonta iniciará la investigación después del escándalo por comentarios racistas filtrados por tres miembros del Concejo de Los Ángeles.

Ninguno de los dos asistió a una reunión del Consejo del miércoles que se retrasó varias veces por protestas antes de que O'Farrell suspendiera la reunión y trasladara todos los puntos de la agenda a la sesión del viernes.

Recientemente, la concejal Heather Hutt se desempeñó como cuidadora sin derecho a voto del Distrito 10 durante varios meses antes de ser nombrada miembro del consejo el mes pasado en lugar del concejal Mark Ridley-Thomas, quien está suspendido mientras espera juicio por cargos federales de corrupción.

Al concejal suplente anterior, Herb Wesson, se le prohibió legalmente servir en el consejo.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ NURY MARTÍNEZ?

Las consecuencias se derivan del lanzamiento público durante el fin de semana de una conversación grabada de octubre de 2021. La conversación sobre la redistribución de distritos incluyó varios comentarios racistas y otros insultos, incluidos varios dirigidos por Martínez al hijo negro adoptado de 2 años del concejal Mikek Bonin.

Entre los comentarios de la conversación, Martínez menospreció a Bonin, que es blanco y tiene un hijo negro, y criticó al niño por su comportamiento en el desfile del Día de Martin Luther King, diciendo que el hijo de Bonin se estaba portando mal en una carroza, que podría haberse volcado si ella y las otras mujeres en la carroza no intervinieron para “llamarle la atención a este niño”.

“Lo están criando como a un niño blanco”, dijo Martínez. “Yo estaba como, ‘este niño necesita una paliza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta’”.

Martínez también llamó al niño “ese changuito”.

De León también criticó a Bonin.

“Mike Bonin nunca dirá una mierda sobre los latinos. Nunca dirá una palabra sobre nosotros”.

Los comentarios, incluído el ataque al colega Mike Bonin y su hijo pequeño, se hicieron durante una reunión privada en octubre de 2021.

De León también comparó el manejo de Bonin de su hijo en el Desfile de Martin Luther King con “cuando Nury trae su pequeña bolsa de jardín o la bolsa de Louis Vuitton”.

“Su negrito, en el costado”, agregó Martínez, usando un término en español para una persona negra que muchos consideran degradante.

No quedó claro de inmediato quién grabó el audio de la conversación, que fue reportada por primera vez por Los Angeles Times, sobre la redistribución de distritos del consejo que involucró a tres miembros del consejo y un funcionario laboral del condado.

El audio, que apareció en Reddit, pero luego se eliminó del sitio, también incluye una discusión sobre los esfuerzos para reemplazar al concejal Mark Ridley-Thomas, quien ha sido acusado de cargos federales de corrupción.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.