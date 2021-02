Disney revela detalles sobre nueva atracción en Anaheim “A Touch of Disney”

El Disneyland California Adventure en Anaheim ha estado parcialmente abierto, en los últimos meses, como parte de una experiencia más amplia de compras y comida en Downtown Disney District. Pero deambular hacia el parque temático, que se encuentra directamente frente al parque Disneyland, aún no era una posibilidad.

Y algo parecido a un festival gastronómico, el tipo de evento que tradicionalmente aparece en Disney California Adventure a fines del invierno tampoco lo era. Eso va a cambiar el 18 de marzo cuando se estrene "A Touch of Disney".

A principios de febrero, Disneyland Resort prometió un nuevo evento de comida con boleto, pero las fechas y los detalles no se conocían completamente.

Ese anuncio lleno de información llegó el 24 de febrero, junto con lo que los asistentes pueden esperar en la "... nueva experiencia con boleto de capacidad limitada".

Durante la experiencia, que se llevará a cabo de jueves a lunes, desde el 18 de marzo hasta el 5 de abril, estarán disponibles para su compra "elementos de menú nuevos y clásicos" de los lados de comida y bebida de las famosas cocinas de Disney.

Churros y Dole whips, dos de las delicias más comentadas de Disneyland Resort, serán parte del menú para comer mientras te diviertes. Los nachos de langosta, los tacos callejeros de torta de papas y las papas fritas de pastel de zanahoria también agregarán especias y dulzura a la lista de 2021.

También puedes buscar "ubicaciones de fotos únicas" alrededor del área al aire libre, así como oportunidades para "saludar a los personajes".

Y una lista de reproducción seleccionada agregará sabor musical a los sabrosos procedimientos.

¿Que incluye el boleto que tiene un precio de lanzamiento de $75?

Incluye "... admisión, estacionamiento para la experiencia en la estructura de estacionamiento de Mickey & Friends, descargas ilimitadas de fotos de Disney PhotoPass tomadas durante el día de la experiencia y una tarjeta de comedor A Touch of Disney de $ 25 válida para la compra de alimentos y no -Bebidas alcohólicas (sujetas a restricciones que incluyen no ser válidas para alcohol) ”, compartió el equipo de Disneyland Resort.

Ten en cuenta que los precios de las entradas están "sujetos a cambios".

Las atracciones todavía están cerradas temporalmente, pero el Distrito Downtown Disney estará abierto durante la ejecución de "A Touch of Disney" para cenar y hacer compras al aire libre.

Y si eres dueño de un Pase Legacy, hay algo especial para ti durante "A Touch of Disney", así que no pierdas de vista la página de Facebook de los Portadores de Pases Legacy.

Las entradas saldrán a la venta el 4 de marzo para algunas de las fechas, y las nuevas entradas se lanzarán "sucesivamente" a medida que se acerque la fecha de apertura.

Para obtener más detalles sobre "Un toque de Disney" y los protocolos de seguridad que debe esperar, visite el blog oficial de Disneyland ahora.