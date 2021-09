Disminuyen los casos de COVID-19 por tercera semana en el condado de Los Ángeles

El número de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado de Los Ángeles se redujo ligeramente el domingo, pasando de 1,226 a 1,218 para su decimotercera disminución consecutiva.

El número de esos pacientes en cuidados intensivos se redujo de 368 a 360, según cifras estatales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El condado no informa diariamente los números de casos y muertes de COVID-19 el sábado o el domingo, y los funcionarios dicen que el departamento de salud trabajará en las actualizaciones de sus sistemas de procesamiento de datos. Sin embargo, los datos aún se recopilarán y se informarán a principios de esta semana.

El viernes, el departamento informó 50 muertes relacionadas con el coronavirus y 2,024 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el total del condado a 1,427,817 casos y 25,611 muertes desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, los funcionarios también dijeron que el condado de Los Ángeles ha experimentado tres semanas consecutivas de disminución en su tasa de infección semanal, una mejora que el director de salud pública atribuyó en parte a los mandatos de enmascaramiento y al aumento lento de las cifras de vacunación.

Según los puntos de referencia establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, La transmisión se considera en la categoría "alta" si hay acumulativamente 100 o más casos nuevos por cada 100,000 residentes en el transcurso de una semana. Gran parte del país se encuentra actualmente en la categoría de transmisión "alta".

Sin embargo, la tasa del condado de Los Ángeles se redujo la semana pasada a 104 casos por cada 100,000, una caída "bienvenida" del 35% con respecto a la semana anterior, dijo la directora de Salud Pública Barbara Ferrer.

“Esta es la tercera semana consecutiva que vemos disminuciones en nuestra tasa de casos”, dijo Ferrer. “En general, hemos visto una disminución de casi el 50% desde nuestro pico de 204 casos por cada 100,000 personas el 19 de agosto. Vale la pena señalar que las disminuciones recientes pueden reflejar los requisitos de enmascaramiento implementados al comienzo del aumento y los pequeños aumentos en nuestra cobertura de vacunación".

"Otras partes del país que no tienen requisitos de enmascaramiento y no tienen tanta cobertura de vacunación no han visto estas disminuciones significativas en los casos", ella dijo.

Si la tasa del condado continúa disminuyendo y cae por debajo de 100 casos nuevos por cada 100,000 residentes durante un período de siete días, podría pasar a la categoría de transmisión "sustancial" menos severa de los CDC.

Pero Ferrer advirtió que aún podría ocurrir un cambio de suerte.

“Si bien damos la bienvenida a las disminuciones, anticipamos que con el aumento de las pruebas de detección de rutina y el entremezclado en las escuelas y lugares de trabajo, junto con los viajes y reuniones del Día del Trabajo, corremos el riesgo de que nuestro número de casos pueda volver a aumentar”, ella dijo.

Un grupo de educadores se reunió en Grand Park para rechazar el mandato de vacunas contra COVID-19 en las escuelas y en los lugares de trabajo. La protesta surgió el día después de que el distrito escolar de Los Ángeles aprobó exigir las vacunas para alumnos de doce años y más.

Ferrer también volvió a lamentar la lentitud de las vacunaciones en la comarca. Ella dijo que durante la semana pasada, solo se administraron alrededor de 56,000 primeras dosis en el condado.

“Estamos progresando muy poco”, ella dijo.

Ferrer expresó su esperanza de que los mandatos de vacunación como los anunciados el jueves por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para los estudiantes elegibles mayores de 12 años y el presidente Joe Biden para los trabajadores de las grandes empresas tengan un impacto.

De los casi 5.4 millones de personas completamente vacunadas en el condado al 7 de septiembre, 43,598 habían dado positivo, con una tasa del 0.81%, ella dijo. Un total de 1,243 personas totalmente vacunadas han sido hospitalizadas, con una tasa del 0.023% y 165 han muerto, con una tasa del 0.0031%.

Según las cifras más recientes, el 75% de los residentes elegibles del condado de 12 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna y el 66% están completamente vacunados. Entre la población total del condado de 10.3 millones, el 65% ha recibido una dosis y el 57% está completamente vacunado. Esa cifra de población incluye aproximadamente 1.3 millones de personas menores de 12 años que no son elegibles para recibir vacunas.

Los residentes negros en el condado continúan teniendo la tasa de vacunación más baja, con un 51% en general con al menos una dosis. Entre los residentes negros de entre 12 y 15 años, solo el 35% ha recibido al menos una dosis.

La tasa diaria promedio de personas que dieron positivo por el virus en el condado fue de 2.6% el viernes, ligeramente por debajo del viernes anterior.

El condado anunció la semana pasada que había identificado 167 instancias de la variante Mu de COVID-19 a nivel local. Pero Ferrer dijo el viernes que un laboratorio volvió a analizar muestras que datan de hace varios meses y determinó que en realidad ha habido 232 casos de la variante Mu localmente, junto con 28 instancias de la variante Lambda.

Si bien la variante Mu ha causado sorpresa por las preocupaciones de que podría evadir las vacunas, aún no ha alcanzado el nivel de ser considerada una "variante de preocupación" por los funcionarios de salud. Ferrer dijo que la variante Delta altamente infecciosa sigue siendo la mayor amenaza, ya que representa casi el 100% de todas las muestras que se someten a secuenciación genética para identificar variantes.