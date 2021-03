Disminuyen casos de COVID-19 entre indigentes del condado de Los Ángeles

En una semana en que las personas sin hogar ya son elegibles para las vacunas contra el COVID-19, los funcionarios del condado de Los Ángeles informaron una fuerte disminución en las infecciones entre esa población, pasando de 620 casos por semana a fines de diciembre a 58 esta semana.

De esos 58 casos, 48 ​​infecciones ocurrieron en las semanas anteriores, pero se informaron recientemente, informó el jueves el Departamento de Salud Pública del condado.

Desde el inicio de la pandemia, se han confirmado 7,061 casos de COVID entre las personas sin hogar y 194 han muerto, según el condado.

La caída en los casos entre las personas sin hogar refleja una tendencia general a la baja que ha estado ocurriendo en todo el condado desde principios de este año, luego de un gran aumento invernal de casos, hospitalizaciones y muertes.

El condado informó el jueves otros 933 casos, elevando el total acumulado de toda la pandemia a 1,212,586. Los casos recientemente reportados el jueves por la tarde por Long Beach y Pasadena elevaron ese total a 1,212,648.

El condado también reportó otras 88 muertes, mientras que Long Beach y Pasadena reportaron una cada una, lo que elevó el número total de muertes a 22,666.

Las cifras de hospitalización, aunque se redujeron drásticamente desde principios de enero, se han estabilizado en el condado en los últimos días.

Según cifras estatales, el número de pacientes con COVID hospitalizados en realidad aumentó ligeramente entre el martes y el miércoles de esta semana, y el jueves el número se mantuvo estable en 861, pero el número de personas en cuidados intensivos aumentó de 225 a 238.

En un comunicado emitido el jueves, la directora de Salud Pública del condado, Barbara Ferrer, instó nuevamente a los residentes y negocios a evitar la complacencia y continuar con la precaución.

“El éxito de la recuperación del condado y la seguridad de los residentes y trabajadores en riesgo depende de que las empresas y los residentes sigan de cerca las reglas”, dijo. “Si nuestra transmisión de COVID-19 disminuye, se salvan vidas y se nos permitirá continuar abriendo más negocios y aliviar las restricciones específicas de la actividad en el futuro.

“Todos experimentamos lo que sucede cuando las medidas de seguridad de salud pública no se siguen de cerca '', dijo en referencia al aumento de casos durante los meses de invierno. “Tenemos que evitar aumentos que pueden llevar fácilmente a que más personas sufran y hacernos retroceder en nuestro viaje de recuperación. A medida que se vacunen más personas, la cooperación universal con medidas de seguridad es lo que nos mantendrá avanzando en nuestro viaje de recuperación ''.

Según el condado, los inspectores de salud han seguido encontrando infracciones en los negocios, particularmente en restaurantes con estructuras de carpas no aprobadas, mesas a menos de dos metros y medio de distancia y el personal no usa protectores faciales junto con máscaras. Algunas tiendas minoristas no controlaban la capacidad en interiores.

Durante una sesión informativa el miércoles, Ferrer dijo que a pesar de la tendencia general a la baja en las estadísticas de COVID, lo que podría permitir que el condado se mueva al nivel naranja menos restrictivo de la matriz de reapertura del estado para el próximo mes, seguirá temiendo una posible reversión de fortuna.

“Vamos a preocuparnos hasta que lleguemos a un lugar donde tengamos la gran mayoría de las personas aquí en el condado de Los Ángeles vacunadas”, dijo Ferrer. “... Sabemos qué medidas podemos tomar sin vacunarnos para protegernos unos a otros.

Nada ha cambiado en eso y la necesidad de hacerlo tampoco ha cambiado.

“... Pero sí, nos vamos a preocupar y seguiremos pidiendo a la gente que nos ayude asegurándonos de que, de hecho, no tengamos ningún (aumento de casos)”, dijo.

“Necesitamos seguir manteniendo el número de casos bajo. También es lo mejor para todos. Mucha gente me está hablando de, ya sabes, 'Estoy tan emocionado, tal vez lleguemos al nivel naranja pronto'. Y sí, tal vez lo sea, pero lo conseguimos juntos si seguimos las reglas ''.

Esta semana, el condado de Los Ángeles salió del nivel púrpura más restrictivo del estado del Plan para una economía más segura, que rige la reapertura de negocios y actividades durante la pandemia.

El condado se encuentra ahora en el nivel rojo menos restrictivo, pero si los números de casos continúan con una tendencia a la baja, podría avanzar al nivel naranja a principios de abril, lo que permitirá una mayor capacidad en las empresas y potencialmente reabrir bares para el servicio al aire libre.

Ferrer promocionó el miércoles los esfuerzos de vacunación en curso, diciendo que el condado está administrando el 94% de las dosis que recibe en siete días, una estadística que ella calificó de “extraordinaria”.

Describió el desplome del número de infecciones entre los trabajadores de la salud y los residentes y el personal de los centros de enfermería especializada, los primeros grupos de personas que fueron elegibles para las vacunas. Dijo que las fuertes caídas en los casos son una clara evidencia de la efectividad de las vacunas.

Ferrer reconoció la posibilidad de que las personas intenten “saltar su turno” y vacunarse antes de ser elegibles, particularmente con las vacunas que ahora están disponibles para las personas que declaran por sí mismas en un sitio de vacunación que tienen una condición de salud subyacente que califica. Pero dijo que los funcionarios de salud “permanecen

con la esperanza de que todos nuevamente estén esperando su turno”.

“Nuestra experiencia es que siempre hay algunas personas que intentan saltarse la línea, pero la gran mayoría de las personas de hecho están siguiendo las reglas”, dijo.