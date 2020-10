Los incendios Silverado y Blue Ridge ya han sido contenidos en un 35 y 23%

A miles de californianos se les permitió regresar a sus hogares el miércoles cuando los vientos, más tranquilos, ayudaron a los bomberos a combatir dos incendios forestales impulsados ​​por el viento que habían provocado evacuaciones generalizadas.

Aproximadamente 100,000 personas recibieron la orden de evacuar el lunes después de que los incendios forestales estallaran en colinas cubiertas de maleza sobre ciudades en el condado de Orange del sur de California en medio de fuertes vientos y condiciones climáticas extremadamente secas.

El miércoles, se levantaron las órdenes de evacuación para todos los residentes de la ciudad de Irvine, donde más de una cuarta parte de sus 280,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. También se levantaron las órdenes de evacuación para el cercano Blue Ridge Fire, donde miles de personas en Yorba Linda y las comunidades vecinas habían recibido órdenes de huir.

Los bomberos avanzaron a medida que amainaban los vientos y disminuía la propagación de las llamas.

El incendio de Silverado en el área de Irvine estaba contenido en un 25% el miércoles por la noche y el incendio de Blue Ridge, al norte, estaba rodeado en un 23% después de estar prácticamente sin contención durante un día.

"Con un clima favorable, los equipos de bomberos encontrarán oportunidades para establecer más líneas de control", dijo el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire, en un comunicado.

El incendio Silverado Fire ha quemado 13,354 acres. No se perdieron casas, pero dos bomberos permanecieron hospitalizados después de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en grandes áreas de sus cuerpos, dijo el jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Brian Fennessey.

El incendio Blue Ridge, que ha quemado 14,334 acres, destruyó una estructura y dañó siete.

Los científicos han dicho que el cambio climático ha hecho que California sea mucho más seca, lo que significa que los árboles y otras plantas son más inflamables. Octubre y noviembre son tradicionalmente los peores meses para los incendios, pero ya este año, 8,600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de 6,400 millas cuadradas y destruido alrededor de 9,200 casas, negocios y otros edificios. Ha habido 32 muertes.

Los fuertes vientos disminuyeron el martes por la noche y se esperaban brisas más tranquilas el resto de la semana, pero se pronosticó un clima cálido y seco continuo que genera condiciones de incendios forestales potencialmente peligrosas hasta noviembre.

La causa del incendio de Silverado está bajo investigación, dijeron los bomberos estatales.

La empresa de servicios públicos Southern California Edison informó a los funcionarios estatales que estaba investigando si su equipo podría haber provocado el incendio.

Según el informe de Edison a los reguladores de servicios públicos, un "cable de amarre" que une una línea de telecomunicaciones a un cable de soporte puede haber entrado en contacto con una línea conductora separada de 12,000 voltios por encima de ella.

Enfrentando condiciones extremas de incendios forestales esta semana, incluidos vientos a nivel de huracán, Pacific Gas & Electric Co. en el norte de California cortó la energía de manera preventiva a casi 1 millón de personas y evitó incendios forestales importantes durante su corte.

Edison defendió su decisión de no instituir un apagón en esa área en particular. El portavoz Chris Abel dijo que la velocidad del viento en las montañas sobre la ciudad de Irvine el lunes por la mañana no alcanzó inicialmente el umbral para cortar la energía, aunque lo hicieron más tarde en la mañana y se cortaron algunos circuitos eléctricos.

A última hora del miércoles, se había restablecido la energía a los clientes de Edison que habían experimentado cortes planificados, según la empresa de servicios públicos.

El alguacil del condado de Orange, Don Barnes, advirtió a las personas que se mantuvieran fuera de el área porque pueden obstruir las carreteras necesarias para que los socorristas responder a emergencias.

Barnes también dijo que los estafadores están usando los incendios para engañar a los residentes haciéndoles pensar que están donando a una buena causa.

Las agencias de policía y bomberos nunca pida donaciones, por lo que la gente debe colgar a cualquiera persona que pretenda representar a la policía y los bomberos que buscan donaciones, dijo Barnes.

El zoológico de Santa Ana albergaba a unos 150 animales en el zoológico del condado de Orange en el parque Irvine Regional que fueron trasladados debido a los incendios Silverado y Blue Ridge.

Las autoridades estiman una contención total de los incendios hasta el 10 de noviembre.