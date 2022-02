Diez atletas jóvenes y destacados viven experiencia del Super Bowl

Diez destacados jóvenes hispanos de diferentes partes de Estados Unidos se dieron cita el martes en el centro de convenciones de Los Ángeles y fueron reconocidos por su espectacular desempeño en el ámbito deportivo.

La ceremonia, que organiza la Fundación Hispanic Heritage cada año, celebró a los jóvenes hispanos más sobresalientes en el deporte.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Llegaron desde diferentes puntos de Estados Unidos representando su herencia hispana.

Este año, los jóvenes representaban a Cuba, España, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay y México.

Leonardo Cuéllar, de origen mexicano, es uno de los recipientes de la medalla y beca de la NFL y la fundación Hispanic Heritage. Él sueña en convertirse en jugador profesional.

“Desde que entré al deporte, me enamoré, y no lo he dejado de practicar ni un solo día”, dijo Leonardo Cuéllar, atleta reconocido.

Joe Ramírez crea un casco para apoyar a su equipo favorito, Los Rams.

Cuéllar dijo que su visita al centro de convenciones de Los Ángeles ha sido inolvidable.

“Ver el trofeo Lombardi es un honor. Como jugador de fútbol poder ver ese trofeo es un gran motor porque es un sueño poder levantarlo.”

“La NFL es el patrocinador. Llevan [los atletas destacados] una semana viviendo la experiencia del Super Bowl en carne propia”, dijo Nicolás Peña.

Los perros entrenados para detectar drogas en los aeropuertos estarán en el estadio SoFi como una de las muchas medidas de seguridad.

La cantante hispana Ally Brooke Hernández también ofreció un discurso de apoyo a estos jóvenes atletas.

“Este tipo de eventos y premios hace sentir a los jóvenes ser representados y valorados”, dijo la cantante.

Fueron 10 jóvenes que viajaron hasta Los Ángeles, pero 300 de ellos recibieron reconocimientos en otras categorías.