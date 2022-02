Incendio desplaza a varias personas de su hogar en Diamond Bar

Varios residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares en medio de la noche cuando se produjo un incendio en un complejo de condominios Diamond Bar.

Siete personas fueron desplazadas de tres unidades en el complejo en la cuadra 300 de South Prospectors Road, en la comunidad al este de Los Ángeles. Al menos tres unidades resultaron dañadas.

No hubo informes inmediatos de heridos.

El incendio se reportó alrededor de las 2:30 a.m.

Logan Allred dijo que se despertó con las llamas y comenzó a llamar a las puertas de los vecinos. Un balcón de la unidad de al lado parecía estar en llamas, dijo.

Los bomberos del condado de Los Ángeles están tratando de confirmar si el fuego no comenzó en un balcón y se extendió al interior del edificio. Las llamas parecían extenderse desde una unidad de nivel inferior a una residencia de nivel superior.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.