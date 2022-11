Día de los Veteranos: lo que estará abierto o cerrado en esta fecha

En el Día de los Veteranos, Estados Unidos honra a los hombres y mujeres que sirvieron en sus guerras, una tradición que comenzó después del final de la Primera Guerra Mundial.

La festividad surgió de la conmemoración del Día del Armisticio, cuando la lucha entre los países aliados y Alemania terminó en la hora 11 del día 11 del mes 11. Debía haber sido el final de “la guerra para terminar con todas las guerras”.

El presidente Woodrow Wilson inauguró la primera celebración en 1919, con desfiles y una breve pausa en los negocios a partir de las 11 a.m.

En Boyle Heights honraron la memoria de los veteranos de guerra en el monumento de los 5 puntos.

Estados Unidos continúa, cada año, realizando desfiles en todo el país para conmemorar el día.

¿Se entregará el correo?

El Servicio Postal de Estados estará cerrado, lo que significa que no se entregará el correo. El Día de los Veteranos es un feriado oficial para los empleados federales.

Se espera que tanto UPS como FedEx estén abiertos y entregando paquetes.

¿Estarán abiertos los bancos?

La mayoría de los bancos y cooperativas de crédito de todo el país cerrarán, incluidos Wells Fargo, Bank of America y muchos otros.

¿Habrá clases en las escuelas?

Algunas pero no todas las escuelas estarán cerradas el Día de los Veteranos. Consulte con su distrito escolar.

¿Qué más está cerrado?

Los tribunales federales y otras oficinas federales no esenciales estarán cerradas el Día de los Veteranos.

Entonces, ¿qué está abierto?

Muchos restaurantes y tiendas, con muchas ofertas para veteranos.

Los parques nacionales del país, y todos los parques que cobran entrada ofrecen entrada gratuita. Más información disponible en el Servicio de Parques Nacionales.

