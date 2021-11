Lo que debes saber Jueves 11 de noviembre

El Huntington y el Acuario del Pacífico ofrecerán entrada gratuita a los veteranos

Los Parques Nacionales que generalmente cobran la entrada no cobrarán las tarifas de entrada el 11 de noviembre.

¿Desea expresar gratitud? Se puede mostrar de muchas maneras conmovedoras y significativas, desde comidas gratis, bebidas con descuento y oportunidades para conectarse con un lugar local querido de forma gratuita.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Varios lugares del sur de California harán esas demostraciones de gratitud que conectan con la comunidad el 11 de noviembre, todo para honrar a aquellos que han servido, así como al personal militar activo.

El Día de los Veteranos 2021 incluirá una serie de eventos especiales, así como ofertas, ahorros y oportunidades para disfrutar de la entrada gratuita a algunas de las atracciones culturales más conocidas de nuestra región.

¿Qué debe saber? Deberá mostrar una identificación militar, o vestir de uniforme en algunos casos, en varios de estos lugares. Solo verifique con anticipación y asegúrese de saber lo que necesitará traer antes de ir.

La Biblioteca, el Museo de Arte y los Jardines Botánicos de Huntington ofrecerán a los veteranos la entrada gratuita al icono de San Marino no uno, sino dos días: jueves 11 de noviembre y viernes 12 de noviembre. Tenga en cuenta que es necesario reservar con anticipación, ya que la capacidad es limitada y querrá mostrar una identificación militar.

Los veteranos y el personal militar pueden disfrutar de la entrada de cortesía en el Acuario del Pacífico el jueves 11 de noviembre. Querrá hacer reservaciones por adelantado antes de dirigirse al destino de Long Beach, y hay un descuento disponible si necesita boletos adicionales (Aquí encontrará información sobre cómo comprar esas entradas adicionales).

El veterano de la Segunda Guerra Mundial más longevo de la nación festejó su cumpleaños con una gran celebración al estilo de Nueva Orleans.

Heroes Hall Museum, en el Centro de Eventos y Feria del Condado de Orange relanzará su exposición permanente destacando la Base Aérea del Ejército de Santa Ana. También está prevista una celebración para el día y la entrada es gratuita. Busque otras exhibiciones alrededor del museo, incluyendo "A través de sus ojos: ilustraciones de militares activos y veteranos".

Los Parques Nacionales ofrecen seis días de entrada gratuita al año, y el Día de los Veteranos es el último del calendario anual. Si bien varios de nuestros espacios naturales épicos siempre ofrecen entrada sin pago, varios parques cobran una tarifa de entrada. Lo que significa que lugares como el Parque Nacional Yosemite y el Parque Nacional Joshua Tree renunciarán a esas tarifas el 11 de noviembre.

¿El Grand Slam? Es una de esas ofertas de desayuno icónicas que todo el mundo conoce, pero ¿puedes preparar tu propio plato de Denny's y disfrutarlo gratis? Esa es una rara oportunidad. Los veteranos pueden hacer precisamente eso, el 11 de noviembre, desde las 5 a.m. hasta el mediodía en los lugares participantes. Tenga su identificación y prepárese para elegir cuatro elementos sabrosos para su plato.

Es un Veterano de la Segunda Guerra Mundial

Hopdoddy Burger Bar ofrece una hamburguesa clásica gratis para veteranos y miembros militares activos el 11 de noviembre. ¿La quieres con queso? Muy bien: solo muestre su identificación para recibir ese producto de cortesía.

¿Shakers, Canoe House, Diner on Main o Central Grille? Estos son cuatro de los favoritos que se encuentran en el oeste del Valle de San Gabriel y Glendale, restaurantes clásicos con mucho amor local. Los veteranos recibirán un platillo de entrada gratuito el jueves 11 de noviembre en cualquiera de estos lugares, pero asegúrese de llevar uniforme o tener a mano su identificación militar.

¿El combo de tres elementos en Acapulco Restaurant y Cantina? Es un favorito para muchos invitados, y los veteranos pueden saborearlo, gratis, el 11 de noviembre. Las opciones para sus tres artículos incluyen pollo desmenuzado, carne deshebrada, chile relleno y otras selecciones tentadoras. Solo asegúrese de tener su identificación a mano.

Con la salida de sus últimos soldados, Estados Unidos puso fin a 20 años de guerra con el Talibán de regreso en el poder. Muchos afganos siguen con miedo del Talibán y de mayor inestabilidad, y ha habido reportes esporádicos de asesinatos y otros abusos en zonas bajo el control de los talibanes, a pesar de su compromiso por restaurar la paz y la seguridad.

Fanáticos de Dunkin tomen nota: los veteranos pueden pasar por una tienda y recoger una dona gratis el 11 de noviembre, y no es necesario comprar nada. La compañía comparte esto: “las iniciativas del Día de los Veteranos de Dunkin son parte del compromiso continuo de la marca de apoyar a las fuerzas armadas de Estados Unidos. A través del programa Café para Nuestras Tropas de Dunkin, la empresa ha donado más de 300.000 libras de café a las tropas desplegadas en el extranjero”.

BJ's Restaurant & Brewhouse ofrecerá a los veteranos visitantes un menú especial del Día de los Veteranos, que contará con una serie de comidas gratis. Las selecciones incluyen una hamburguesa con queso y tocino, espaguetis gigantes y albóndigas y más. También se servirá una bebida Dr. Pepper de cortesía con cualquier plato de este menú.

¿Desea algo sustancioso, abundante y del menú de las hamburguesas? Farmers Boys les dará a todos los miembros militares, tanto activos como retirados, un Big Cheese de cortesía el 11 de noviembre. Es una oferta por cliente, y asegúrese de tener su identificación también cuando haga su pedido.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: