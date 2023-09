“Aprendemos a vivir con el dolor”: familiares recuerdan a víctimas de muerte violenta

La hija de Maria Rodríguez fue asesinada hace casi seis años, en un caso que causó gran conmoción en la comunidad.

“El dolor siempre lo tenemos en el corazón. Solo que aprendemos a vivir con ello”, dijo Rodríguez.

La pequeña Rubí, de tres años, murió el 31 de octubre de 2017. Pero, a pesar del tiempo, la herida permanece abierta.

La madre hispana fue hallada muerta luego de abordar un vehículo junto a un hombre desconocido en junio del 2001.

“Es un dolor que no se puede superar”, dijo la desconsolada madre. “Escucho, oigo que personas [les pasa] que parece que a uno otra vez lo revive uno”

El asesino de su hija fue condenado a una pena de 25 años a prisión perpetua. Sin embargo, eso no alivia el dolor de su madre.

“Gracias a Dios está en la cárcel”, dijo Rodríguez. “Pero, aunque le den los años que le den, eso no va a regresar a mi niña”.

Rodríguez fue una de las personas que se reunió el lunes en la Estación 77 del Departamento de Policía de Los Ángeles para recordar esa terrible experiencia de perder a un familiar a causa de la violencia.

Varias familias compartieron su dolor como parte del Día Nacional de Remembranza por las personas asesinadas en las calles de Los Ángeles.

Durante la fecha se recuerda a todas las personas que han sido asesinadas. No solo se le rinde tributo a su memoria y se condena la violencia sino que también se ofrece apoyo a todas las familias de las víctimas.

Algunas continúan esperando justicia, como María de Los Ángeles Pineda. Su hijo murió tras ser arrollado por tres vehículos en Inglewood, en diciembre de 2020. Casi tres años después, ninguno de los responsables ha sido capturado.

“Estamos buscando justicia ya no justicia por ellos porque ya no están”, dijo Pineda. “Justicia por nosotros porque estas personas siguen libres en las calles. Siguen haciéndome daño, no les importa seguir matando gente”.

Una mujer desapareció en el 2009 bajo circunstancias muy misteriosas, sus restos fueron encontrados años después, pero el caso sigue sin resolver, y su familia exige justicia porque el presunto responsable se esfumó sin dejar rastro alguno.

Pineda busca que las autoridades aprueben una nueva recompensa para tratar de arrestar a los sospechosos para lograr un poco de paz, al igual que todas las familias que sufren por estos delitos.

“Hay tantas fotografías, tantas personas, madres y padres aquí llorando y no importa el tiempo que pase”, dice Pineda.

Como parte de este evento, autoridades y diferentes organizaciones comunitarias ofrecen a estas familias diferentes servicios como apoyo psicológico y asesoramiento legal para que puedan enfrentar esta difícil situación.