El martes, 28 de septiembre se celebra en todo el país el Día Nacional de Registro de Votantes. En cada elección millones de personas se quedan sin votar porque no se registraron a tiempo, no actualizaron su registro o nunca supieron cómo registrarse. Sólo los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar y, por lo tanto, a registrarse para hacerlo. Sin embargo, algunos estados, como California, permiten que las personas de 17 años se registren si van a cumplir años antes de las elecciones. Inmigrantes sin ciudadanía, como los residentes permanentes o las personas indocumentadas, no pueden votar.

Para registrase para votar o verificar su registración, visite www.RegisterToVote.ca.gov