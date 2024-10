“Ofrenda de las queridas mascotas” del zoológico de Los Ángeles en honor a los amigos peludos

Lo que debes saber La ofrenda de las queridas mascotas del zoológico de Los Ángeles es una parte preciada de las celebraciones del Día de los Muertos del parque de animales. Estará abierta todos los fines de semana de octubre y el primer fin de semana de noviembre.

El Centro Cultural Plaza de la Raza es socio de este popular proyecto.

La visita a la ofrenda está incluida con la entrada o membresía al zoológico.

¿Echas mucho (mucho, mucho) de menos a tu perro? Era descarado y lleno de energía y cuando te movías en dirección al sofá, saltaba y se acurrucaba en su lugar de abrazos, el lugar acogedor al lado de tu cojín habitual.

Seguramente también tienes innumerables recuerdos sobre tu increíble gato y todas las criaturas que conociste, cuidaste y amaste hace no mucho tiempo.

Se pueden agregar recuerdos, flores de papel y amapolas, fotografías y más a la ofrenda de temporada. (Crédito: Carl Myers/Zoológico de Los Ángeles)

El Zoológico de Los Ángeles destaca especialmente a las adoradas mascotas que hemos perdido a lo largo de los años a través de su colorida Ofrenda de mascotas amadas, un altar de temporada de gran tamaño presentado en asociación con el Centro Cultural Plaza de la Raza.

La ofrenda de 2024 ahora está en exhibición en el parque de animales todos los fines de semana hasta el 3 de noviembre.

Imprimir fotografías o ilustrar a tu “querido compañero animal” es parte de la conmovedora tradición; encontrarás materiales para dibujar en una mesa cerca del altar.

“Durante estos últimos años, el Zoológico ha podido compartir la rica herencia hispana de Los Ángeles con sus visitantes al co-crear esta ofrenda especial con nuestros amigos de Plaza de la Raza”, dijo Coral Barreiro, gerente de programas comunitarios del Zoológico de Los Ángeles.

“Sin importar tu origen, el dolor que genera la pérdida de una mascota es un sentimiento universal, y estoy orgulloso de poder compartir estas experiencias profundas con nuestra comunidad y brindarles a nuestros visitantes el espacio para honrar a sus mascotas y aprender más sobre la cultura que conforma esta increíble ciudad”.

Puede obtener más información ahora sobre horarios, admisión, precios y más en la página web del Zoológico de Los Ángeles.

