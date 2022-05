Alertan de los daños que causan las deudas médicas al crédito financiero

¿Cuántas veces ha recibido una cuenta médica que no entiende? Según un estudio reciente, lo confuso de esas facturas, está provocando serios problemas financieros a la comunidad latina.

El sistema de reporte de crédito marca que los americanos deben más de 88,000 millones de dólares en deuda médica, de los cuales, el 22% son familias latinas. Pero, según el buró de protección financiera del consumidor, en demasiados casos, la deuda no es real.

Recibir un cobro médico de miles de dólares, puede ser realmente angustiante, sobre todo cuando las finanzas no andan bien, pero lo peor es en muchos casos, es posible que usted ni siquiera deba lo que le están cobrando.

“Es un numero altísimo, de estos intentos de cobrar deudas médicas, son intentos de cobrar deudas que ni existen, dijo Flavio Cumpiano, de la oficina para la protección financiera del consumidor (cfpb).

La oficina de protección financiera del consumidor publicó un informe sobre esta situación, en el que expone que, el 22% de la deuda médica acumulada en el país, la tiene la comunidad latina, y eso tiene consecuencias serias en sus finanzas.

“Arroja luz al problema catastrófico que afecta a millones de consumidores de Estados Unidos”, dijo Cumpiano.

La razón por la cual se están reportando deudas erróneas, según el informe, es que la facturación es tan complicada, que ni los pacientes, ni los encargados de cobranzas, entienden del todo quien es el responsable por los pagos tras un tratamiento médico. En ocasiones correspondería que pague el seguro, pero igual le mandan cobrar al paciente, y lo peor de todo es que, aunque usted no deba, esa deuda puede afectarle.

“El cobrador de deuda utiliza a propósito como un arma, la posibilidad de que se le incluya la deuda, a pesar de que sea una deuda incorrecta, en el informe de crédito del consumidor”, explicó Cumpiano.

La amenaza preocupa a la gente porque un reporte de deuda disminuye su calificación crediticia, afectando las tasas de interés que pueda recibir si necesita crédito o un préstamo.

Si usted sospecha que le están cobrando de más por una cuenta médica, comuníquese directamente con la agencia de crédito e intente que le hagan una corrección, pero si allí no logra obtener resultados, llame a la oficina de protección financiera del consumidor, al (855) 411 2372, donde lo atenderán en español.

Eso sí, haga algo, porque aún si no debe el dinero, ignorar los cobros sería un grave error. “El impacto negativo sobre el consumidor es grandísimo”, enfatizó

El sitio consumerfinance.gov es la página de la oficina para la protección financiera del consumidor, ahí puede presentar quejas, y obtener múltiples recursos, en español para ayudarle con estos casos.

No se olvide de revisar su reporte de crédito con regularidad, para asegurarse de que no le castiguen por deudas que no le corresponden.