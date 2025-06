Detienen a seis personas durante operativo migratorio en Pasadena

Seis personas fueron detenidas por agentes federales el miércoles en una redada migratoria que obligó a cerrar una escuela primaria de Pasadena, según la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Un video grabado el miércoles por la mañana muestra a agentes de inmigración cerca de la intersección de Orange Grove Boulevard y Los Robles Avenue en Pasadena. Allí, los agentes detuvieron a varias personas en una parada de autobús.

Tras el operativo, NDLON organizó una vigilia para honrar a las personas detenidas y denunciar las redadas migratorias del presidente Donald Trump.

“Otros seis trabajadores detenidos, otras seis familias devastadas, otra zona de nuestra ciudad y comunidad aterrorizada por la cruel agresión de la administración Trump”, declaró Pablo Alvardo, codirector ejecutivo de NDLON, en un comunicado. Los niños y maestros de la escuela primaria se encerraron hoy en casa, buscando refugio del caos y la violencia que hombres armados con máscaras trajeron a su pacífica comunidad.

La organización no especificó qué escuela fue puesta en cuarentena como resultado de la redada. Hay dos escuelas en las inmediaciones del lugar donde se llevó a cabo la operación.

La presidenta de Metro, Janice Hahn, condenó la operación del martes en Pasadena.

"La forma en que ICE está llevando a cabo estas redadas aterroriza a la gente", decía su declaración. "Ya hemos visto niños que no van a la escuela, gente que evita ir de compras, a la iglesia e incluso ir a trabajar. No me sorprendería que, después de que la gente lea sobre este incidente, veamos que más personas evitan usar el Metro. Esto no está bien. El miedo que están propagando está causando un profundo daño en nuestras comunidades".

En una declaración a NBC4, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) no especificó si sus agentes llevaron a cabo una operación en Pasadena.

“Los oficiales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) están en las calles todos los días, priorizando la seguridad pública al localizar, arrestar y expulsar de nuestros vecindarios a delincuentes extranjeros y personas que violan las leyes de inmigración”, decía el comunicado del ICE. “Todos los extranjeros que violen la ley de inmigración estadounidense pueden ser arrestados, detenidos y, si se determina su deportación por orden judicial, expulsados ​​del país”.