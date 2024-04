Dos detenidos por más de 90 casos de robos en coches y vandalismo en Westchester y Playa del Rey

Dos menores fueron arrestados en una serie de casos de vandalismo y robo que involucraron a decenas de vehículos en las áreas de Westchester y Playa del Rey de Los Ángeles.

Ambos menores fueron arrestados bajo sospecha de robo en un vehículo motorizado y entregados a sus padres, dijo la policía. La investigación será presentada a los fiscales para que tomen una decisión de archivo.

Se recuperaron mochilas robadas, vehículos de identificación y tarjetas de crédito durante los arrestos que surgieron de más de 90 robos en vehículos y casos de vandalismo que datan de enero, dijo la policía.

La serie de robos en automóviles data del 20 de enero, cuando dos personas rompieron las ventanas de más de 60 vehículos estacionados en Westchester. El video de la cámara de seguridad mostró a los ladrones con sudaderas con capucha de color oscuro mientras rompían las ventanas y robaban artículos del interior de los autos.

El 14 de abril, 15 vehículos más fueron asaltados en Westchester en delitos similares.

El 21 de abril, otros 17 vehículos fueron asaltados en la zona de Playa del Rey.

“Durante la investigación, los oficiales y detectives del Área del Pacífico pudieron determinar la ubicación de los sujetos”, dijo el LAPD en un comunicado.

“Dos menores fueron identificados en videos de varios de los crímenes y fueron detenidos en un complejo de apartamentos en la cuadra 7500 de la Avenida Manchester. Los oficiales recuperaron múltiples elementos de evidencia en el apartamento, incluidas herramientas de robo, múltiples mochilas, tarjetas de identificación y tarjetas de crédito”.

Cualquier persona que tenga información sobre los crímenes debe llamar al detective de robo de autos del área Pacífic, Damien Levesque, al 310-482-6367.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.