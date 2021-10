Detectan niveles bajos de sulfuro de hidrógeno en el aire cerca de Carson

El monitoreo del aire ha revelado "niveles muy bajos de sulfuro de hidrógeno" de un olor fétido que se ha reportado durante días cerca del Canal Domínguez en el área de Carson, anunciaron el sábado funcionarios de salud del condado de Los Ángeles.

Una declaración emitida el sábado dice en parte: "Los equipos de Obras Públicas y Salud Pública del Condado de Los Ángeles tienen hallazgos preliminares que indican que el origen del olor es de un material orgánico que se seca después de haber sido dejado en las orillas del canal durante la marea baja''.

También dijo: “Salud Pública realizó un monitoreo del aire durante los últimos dos días y encontró niveles muy bajos de sulfuro de hidrógeno en el aire (.4-.9 ppm) al este del Canal Domínguez. A estos niveles bajos, el sulfuro de hidrógeno no tiene efectos sobre la salud a largo plazo, pero sí causa olores molestos que pueden causar síntomas a corto plazo y afectar la calidad de vida ".

Sin embargo, el comunicado señaló que algunos residentes pueden experimentar síntomas temporales como dolores de cabeza, náuseas o irritación en los ojos, nariz y garganta, que deberían desaparecer cuando los olores ya no estén presentes. Se instó a los residentes que experimentan síntomas persistentes a que se comuniquen con los proveedores de atención médica, especialmente si tienen afecciones crónicas de salud.

"Los funcionarios locales continúan trabajando para identificar la fuente del olor, sin embargo, hasta que el evento de olor disminuya, Salud Pública recomienda evitar que los olores del exterior entren a la casa manteniendo las puertas y ventanas cerradas tanto como sea posible mientras los olores están presentes". decía el comunicado.

Los funcionarios recomendaron usar un acondicionador de aire o un filtro de aire interior portátil, como un filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA).

Los residentes en el área de Carson habían reportado del mal olor durante varios días, según un comunicado de la ciudad de Carson el jueves por la noche.

Un equipo del Distrito de Administración del Aire de la Costa Sur investigó si las refinerías o instalaciones de desechos del área eran la fuente del olor, pero "no identificó descargas de instalaciones en el Canal Domínguez que pudieran explicar cualquier problema de salud dañino", dijo el comunicado de la ciudad.

“AQMD ha evaluado sistemáticamente las fuentes de instalaciones potenciales de la base del Canal Domínguez, extendiéndose desde allí para inspeccionar refinerías de petróleo en Carson y Wilmington, parques de tanques, tratamiento de desechos e instalaciones de desechos. Los hallazgos preliminares son que no ha habido liberación".

Aproximadamente a las 10:15 a.m. del viernes, un equipo de materiales peligrosos fue enviado al área de la autopista San Diego (405) en dirección norte cerca de Avalon Boulevard, según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

El personal de materiales peligrosos determinó que no había peligro para el público o amenaza para la vida, pero no pudo determinar la fuente del olor, y entregaron esa investigación al Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, informó el departamento de bomberos. No se reportaron heridos.

La ciudad de Carson instó a los residentes o cualquier persona afectada por el olor a notificar a South Coast AQMD llamando al 800-CUT-SMOG (288-7664).