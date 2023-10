Dueños de negocios de Riverside advierten sobre billetes falsos: cómo detectarlos

Las autoridades advierten a los propietarios de pequeñas empresas en Riverside que estén atentos a la falsificación de dinero en efectivo después de que una mujer fue sorprendida tratando de usar fondos falsos en las tiendas del área.

La tienda de segunda mano Milk & Cookies fue víctima del uso de dinero falso por parte de una mujer cuando utilizó un billete falso de $100 para comprar ropa y obtuvo un reembolso de $80 en efectivo real.

“Era muy difícil saber que era falso”, dijo Ana García, propietaria de la tienda. “Somos una tienda de segunda mano, por lo que nos lleva un tiempo acumular esa cantidad de dinero, por lo que es un gran éxito para nosotros”.

Según García, ese mismo cliente intentó pasar el dinero falso en Twinkies Boutique, propiedad de la tía de García. En esa tienda, el dueño vio el dinero falso y se negó a aceptarlo, lo que provocó que la mujer se fuera.

No está claro si la criminal que atacó a Milk & Cookies fue arrestado. Las autoridades no revelaron el nombre de la mujer.

“Entras en la web oscura y literalmente puedes comprar montones de estos”, dijo el detective del Departamento de Policía de Riverside, Javier Cabrera.

Según Cabrera, los ladrones suelen comprar dinero falso en el mercado negro. También blanquean billetes más pequeños y utilizan impresoras de alta calidad para convertirlos en denominaciones más altas.

Los investigadores dicen que los delincuentes normalmente intentan pasar billetes falsos en ventas de garaje y en sitios de redes sociales como OfferUp y Craigslist. Cabrera ofreció las siguientes pautas para evitar aceptar dinero falso.

Consejos a tener en cuenta al comprobar si hay billetes falsos

Los billetes de $100 tendrán una textura especial en la chaqueta de Benjamin Franklin que se sentirá arrugada.

Los billetes más nuevos de $100 tendrán dos franjas de seguridad: una negra en el lado izquierdo del lado de Franklin y una azul más gruesa en el lado derecho.

Los billetes de $100 tienen tinta que cambia de color y afecta el color de los billetes cuando se giran.

