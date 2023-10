Revelan detalles sobre caso de niños que murieron con severas heridas en su cuerpo en Lancaster

La oficina del Alguacil del condado de Los Ángeles anunció este lunes que arrestó al padre de cuatro niños que resultaron lesionados en un hogar de Lancaster este fin de semana. El hombre enfrenta cargos por el asesinato de dos de sus hijos que, según investigadores, tenían severas heridas en el cuerpo.

Inicialmente las autoridades detuvieron al padre de los menores solo como una persona de interés. Sin embargo, el lunes los investigadores aseguran que tienen suficiente evidencia para acusarlo de asesinato y de abuso infantil.

Un vecino del complejo residencial ubicado en el bloque 1800 de East Avenue J-2, dio acceso a las cámaras de Telemundo 52 hasta el hogar de la familia, donde aún había manchas de sangre en el piso dentro y fuera del hogar.

Los residentes de dicho complejo residencial en Lancaster continúan conmocionados tras la muerte de dos niños presuntamente bajo las manos de su propio padre.

“Es algo que no puedo expresar con palabras, pero es una tristeza inmensa”, dijo Irene de Anda, vecina de las víctimas.

Otro vecino de la familia que no quiso mostrar su rostro dijo que el sábado por la noche escuchó cuando la madre de los cuatro menores llamó al servicio de emergencia 911 y le dijo al operador que ya no estaba en el interior del hogar y había mucha sangre.

“Ella le decía al operador del 911 que la expulsó de la casa y se encerró y ella no podía entrar”, señaló el vecino.

El testigo nos relató que mientras la mamá pedía auxilio se escuchaban los gritos de los menores

“Desafortunadamente podíamos escuchar los gritos de los niños, hasta que no se escucharon más”, dijo uno de los vecinos.

Según investigadores del Alguacil, cuatro niños fueron encontrados en una habitación de la casa. Dos de ellos estaban heridos y otros dos tenían severas cortaduras en el cuerpo.

Un padre fue arrestado después de que autoridades en Lancaster descubrieron cuatro niños heridos – dos quien falleció en el hospital.

Todos los menores tenían menos de diez años y son hijos biológicos de Próspero Guadalupe Serna, su padre biológico. Las autoridades no han detallado qué tipo de lesiones presentaban los menores, o si se utilizó un arma.

“A mi me tocó en ocasiones verlos salir, pero fue todo, no más de vista, no me tocó interactuar con ellos, ni mucho menos”, dijo Irene. “Desafortunadamente no hubo suficiente protección para los niños”, agregó.

Los cuatro menores, señalan las autoridades, fueron llevados al hospital, donde dos de ellos murieron.

La oficina del Alguacil asegura que cuenta con suficiente evidencia para acusar de asesinato y abuso infantil a su padre Próspero Serna, quien es residente del condado de San Bernardino, quien no estaria cooperando con los investigadores.

Documentos de la corte del año 2022 revelan que la custodia legal y física de los cuatro hijos de Serna de entre 3 a 7 años de edad fue otorgada a su madre. El fallo además señala que el papá podía tener visitas sin supervisión solo en el hogar de la abuela paterna y fuera de esa residencia tenían que ser supervisadas.

Archivos de la corte también indican que la mamá de los menores tenía una orden de restricción contra Serna hace varios años, pero al parecer ya había expirado.

Documentos de la corte indican que Serna fue acusado de provocar un incendio y vandalismo en el año 2017. Él se declaró culpable por un cargo menor y salió bajo libertad condicional.

El año pasado fue convicto por un jurado por resistirse al arresto de un oficial y fue condenado a 180 días prisión.

Las autoridades siguen investigando el caso. Si tiene información, le piden que la comunique a la oficina de homicidios al teléfono (323) 890-5500.