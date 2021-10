“Destrozó toda mi vida”: viuda busca un anillo de bodas perdido en la autopista 91

Una mujer perdió a su esposo por COVID-19 y ahora está lidiando con otra pérdida devastadora: su anillo de bodas.

Se le escapó mientras conducía por la autopista 91 en el condado de Orange, y ahora espera un milagro.

Él era el amor de mi vida, mi alma gemela, todo, dijo Naomi Symonett.

Symonett dijo que su amado esposo Dwayne, a los 43 años, se enfermó gravemente en agosto.

"Dio positivo por COVID-19 el día 15 y terminó siendo admitido en el hospital", dijo.

Fue enviado al mismo hospital donde había trabajado durante 17 años: Loma Linda University Medical Center.

Dwayne fue sargento de seguridad y manejador de K-9 hasta julio, cuando comenzó un nuevo trabajo como ingeniero mecánico. Pero semanas después, murió por complicaciones de COVID-19.

Sus ex compañeros de trabajo en Loma Linda le dieron un adiós de héroe con un paseo de honor por el hospital.

"Rompió toda mi vida … y la vida de mi hijo", dijo Symonett.

En un esfuerzo por animar a Naomi y a su hijo, el hermano de Naomi los llevó a Knott's Berry Farm durante el fin de semana.

Después, mientras conducía a casa por la autopista 91 en dirección este hacia Brookhurst Street, Naomi vio pasar a su hermano.

"Me detuve junto a él y lo saludé, y mientras lo saludaba, el anillo se me salió del dedo", dijo.

"Estuve en estado de shock por un momento. Me tomó un segundo comprender realmente lo que acababa de suceder".

Naomi se detuvo rápidamente, pero era demasiado peligroso buscar el anillo. Entonces llamó a la Patrulla de Caminos de California y al día siguiente un oficial trató de ayudar.

"Caminó por las rampas de salida y miró, pero desafortunadamente no lo encontraron", dijo Symonett.

Cualquiera entendería por qué el anillo de bodas de Naomi es tan especial para ella.

"Lo eligió porque nos representaba uniéndonos como pareja ante Dios y uniéndonos como uno solo", dijo.

Por eso Noemí reza por un milagro: que alguien encuentre su anillo y se lo devuelva.

"Tengo esperanza. Creo que hay esperanza", dijo.

La amiga de Naomi ahora ofrece una recompensa de $ 2,000 a cualquiera que encuentre su anillo de bodas.

