Residentes del sur de California informan sobre problemas con sus boletas votación

Con la votación de revocatoria en curso, muchos residentes del sur de California informan que tienen problemas con sus boletas.

Lisa Youngworth se inscribió en Ballottrax en 2020 y pidió ser contactada por mensaje de texto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Recibí dos mensajes de texto. Una en la mañana diciendo que mi boleta fue recibida en la oficina de correos, y luego recibí una en la noche que decía que mi boleta fue recibida y contada”.

Entonces, ¿qué hay de malo en eso?

“No he votado. Mi boleta está sentada aquí en casa ”, dijo Youngworth.

Se acercó a la oficina del Registro del Condado de Los Ángeles y también lo hizo la estacion hermana NBC4.

Allí les informaron que "investigarían esto más a fondo" e instaron a los votantes del condado de Los Ángeles a comunicarse directamente con la oficina del registro

Mientras tanto, en el Inland Empire, otro residente tuvo un problema diferente con su boleta.

Michael Sedillo de Riverside ha vivido en su casa durante diez años.

Julio Moreno, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de San Francisco, explicó en qué consiste el proceso de destitución del gobernador Newsom y las probabilidades de que esto ocurra.

“Obtuve cinco papeletas diferentes”, dijo Sedillo.

Dice que cinco papeletas y algunas guías de votación estaban en su buzón. Uno para él y para otros cuatro desconocidos.

“Todo el mundo debería tener un voto. A favor o en contra, no importa, deberían tener derecho a voto. Solo quiero que vuelva al correo ya la gente, y me preocupa que esto pueda ser un problema mayor que un error ”, dijo.

Youngworth también espera que esto sea solo un error. Uno que ya ha tenido un impacto.

"Ahora, no tengo confianza en el sistema", dijo.

Si tiene problemas similares con su boleta de votación, llame a la oficina del Registro del Condado de Los Ángeles al 1 (800) 815-2666 o envíe un correo electrónico a voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English