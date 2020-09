Destinan dinero para evitar el desalojo de inquilinos afectados por la pandemia

Diez millones de dólares serán destinados a un fondo para defender a los inquilinos que están batallando para no ser desalojados en la ciudad de Los Angeles. El objetivo es brindarles asesoría legal.

Los residentes de la ciudad de Los Ángeles que sean de escasos recursos podrán calificar para contar con la ayuda de un abogado para garantizar que no los desalojen de sus hogares.



A pesar de las protecciones que existen contra los desalojos a nivel federal estatal y local por la pandemia, hay inquilinos en Los Ángeles que han siguen recibiendo órdenes de desalojo como Victoria Osnorio.

“Nos querían correr en 10 días y pegó la pandemia, ¿cómo nos íbamos a mudar”, dijo Osnorio, inquilina que recibió apoyo de “Legal Aid Foundation”.

Quienes reciben ese aviso deben presentar una respuesta a la demanda judicial, por lo que los conocimientos de un abogado son vitales.

Este nuevo fondo de defensa legal para residentes angelinos ofrecerá los siguientes servicios:

representación legal si el inquilino tiene que ir a corte;

mediación para acuerdos con propietario por medio de abogados;

otorgar fondos limitados para pagar la renta adeudada

“Los requisitos no son muy complicados pero si tiene que ser de bajos recursos y también tiene que probar que necesita ayuda legal”, dijo Nury Martínez, concejal de Los Ángeles.

El fondo dará también cierta ayuda financiera, ya que para no ser desalojados según las ordenanzas, los inquilinos deben pagar mínimo 25% de lo adeudado antes del 31 de enero del 2021, y muchos en Los Ángeles se han visto en aprietos para hacer sus pagos, y a otros, les han incluso aumentado la mensualidad.



“Si fue muy difícil el proceso, llegué a deber tres meses de renta”, dijo Alex Ferreiro, tuvo problemas para pagar la renta.

“Nos subieron de $500 a $600 [la renta], y no es justo”, dijo Abel Molina, le aumentaron la renta.

“Va a haber un dinero que va a ser otorgado para llegar a un arreglo para que no lo puedan desalojar de su vivienda”, señaló Martínez.



La asistencia legal que ya recibió Osnorio a través de una de las organizaciones que participará en este fondo de defensa, hizo una gran diferencia en su caso, ya que ella pudo quedarse en la casa por unos cuatro meses y llegó a un acuerdo para no pagar lo adeudado.



“Me ayudaron, porque la verdad no dormíamos porque no sabíamos a dónde nos íbamos a ir”, afirmó Osnorio.



El fondo de defensa de inquilinos en Los Ángeles se estima ayudará a unas 7,000 personas inicialmente a no perder sus hogares en medio de la crisis por el COVID-19.



“Hemos perdido nuestros trabajos. Muchas personas han perdido seres queridos, y simplemente no tienen con que pagar su renta”, dijo Martínez.

Son varias las organizaciones que estarán brindando estos servicios de asesoría legal, a través de este plan de la ciudad.

Para más información del plan de defensa legal de la ciudad de Los Ángeles llame al Departamento de Vivienda e Inversión en la comunidad de Los Ángeles (HCIDLA) al 1-866-557-7368