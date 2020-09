Desocupar los Albergues – Más de $1.185 Milliones de Dólares Donados a Albergues y Rescates y Más de 130.000 Mascotas Adoptadas y Contando

Las estaciones de televisión de NBCUniversal (estaciones de NBC y Telemundo) anunciaron que su campaña virtual "Adopte y done" Desocupar Los Albergues® 2020 resultó en la adopción de más de 130,000 mascotas y contando, ya que los refugios continúan reportando sus cifras. Gracias a las donaciones realizadas por personas en todo el país, la campaña también recaudó más de $ 1.185 millones de dólares para beneficiar a refugios / rescates. En un esfuerzo por ayudar a las personas y las comunidades a seguir practicando las medidas de distanciamiento social, la sexta campaña anual de adopción de mascotas de las estaciones de NBC y Telemundo se extendió del 1 al 31 de agosto y contó con adopciones de mascotas en línea y también facilitó a las personas una manera de donar en línea a los refugios / rescates participantes. Desde 2015, la campaña Desocupar Los Albergues de las estaciones de NBC y Telemundo ha ayudado a más de medio millón de mascotas a encontrar nuevos hogares.

“Estamos entusiasmados de que nuestra primera campaña virtual de Desocupar Los Albergues haya ayudado a miles de animales a encontrar nuevos hogares y a que los refugios obtengan los fondos que necesitan para continuar con su trabajo. Año tras año, nuestra campaña inspira a personas a abrir sus hogares y corazones a los animales que lo necesitan y el esfuerzo de este año solo reforzó la magia de Desocupar Los Albergues. Felicitaciones a todos los nuevos padres de mascotas por encontrar a su nuevo mejor amigo”, dijo Meredith McGinn, líder de la campaña Desocupar Los Albergues de NBCUniversal Owned Television Stations y vicepresidente senior de NBCLX, COZI TV y LX.TV. "A los presentadores de nuestro programa Ryan Eggold, Stephanie Himonidis y Armida Mier de Telemundo y Melissa Villaseñor de SNL, gracias por unirse a nuestra campaña y usar sus plataformas para crear conciencia sobre los problemas de adopción de mascotas".

Las estaciones de Telemundo transmitieron un especial de media hora para el público de habla hispana el sábado 29 de agosto, que fue conducido por Stephanie Himonidis de Telemundo y Armida Mier de KVEA-Telemundo 52. Para ver el especial “Desocupar Los Albergues”, haga clic aquí. La estrella de "New Amsterdam" de NBC, Ryan Eggold, se unió a la campaña este año como presentador del especial de media hora "Clear The Shelters" que se transmitió en las estaciones de NBC el 28 de agosto, y que compartió las historias de adopción de mascotas más conmovedoras de este año. Haga clic aquí para ver el programa en línea.

La campaña de adopción de mascotas de este año contó con la participación de más de 1,164 refugios / rescates de animales, 125 estaciones de propiedad y afiliadas de NBC y Telemundo, y varios patrocinadores y socios, incluido el patrocinador nacional por tercer año consecutivo Hill's Pet Nutrition, además el socio de contenido y la cuenta No. 1 de animales en las redes sociales, The Dodo / El Dodo. Los socios de donación virtual de la campaña incluyeron a WeRescue y 24PetWatch, mientras que The GreaterGood hizo posible que las personas en todas partes pudieran donar a refugios / rescates a través de su sitio de donación dedicado a la campaña. The Animal Rescue Site y Heartgard® proporcionaron donaciones equivalentes.

Además, iHeart Dogs, socio de Desocupar Los Albergues, y Melissa Villaseñor, miembro del elenco de SNL, se unieron para recaudar fondos para refugios / rescates. Villaseñor ayudó a crear una camiseta para iHeartDogs y todas las ganancias de la venta de camisetas fueron destinadas a la campaña de recaudación de fondos Desocupar Los Albergues de The GreaterGood.

Para ayudar a los futuros padres de mascotas a conocer y saludar a su futura mascota, las estaciones de NBC y Telemundo se asociaron con Google Meet para presentar el "Bark Week", un evento virtual de una semana que se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto y contó con mascotas de refugios de Chicago, IL. Huntington, NY, Filadelfia, PA, Pasadena, CA e Irving, TX.

“Desocupar Los Albergues es posible gracias al apoyo inquebrantable de las estaciones de NBC y Telemundo y nuestros socios, incluidas las estaciones afiliadas de NBC, más de mil refugios / rescates, nuestro socio de contenido The Dodo / El Dodo, nuestro patrocinador nacional Hill's Pet Nutrition y nuestros socios de campaña digital WeRescue, 24PetWatch, The GreaterGood, iHeart Dogs y Google Meet. Juntos, ayudamos a hacer de Desocupar Los Albergues otro año memorable”, agregó McGinn.

Algunos de los animales que encontraron nuevos hogares durante Desocupar Los Albergues 2020 incluyen al gato Dennis Quaid, quien fue adoptado por el actor Dennis Quaid. En Pasadena, California, Bon-Bon, un perro mayor que es ciego de un ojo también encontró un nuevo hogar. Kayda, una iguana dragón barbudo de Irving, Texas, también fue adoptada mientras que en Trenton, Nueva Jersey, un pitbull llamado Brooklyn, encontró un nuevo hogar después de vivir en un refugio durante siete años.

La campaña Desocupar Los Albergues 2020 de las estaciones de NBC y Telemundo llegó a más de 39 millones de usuarios en las redes sociales durante el mes de agosto. Desocupar Los Albergues llegó a un promedio de 1,17 millones de personas por día en las redes sociales durante la totalidad de la campaña. Se llegó a 22 millones de personas adicionales a través de blogs externos, artículos de noticias, foros, podcasts y reseñas. Las publicaciones en las redes sociales que mencionaban Desocupar Los Albergues / Clear The Shelters fueron reposteadas más de 10,000 veces y conto con más 100,000 me gusta en las redes sociales. Los sitios web y aplicaciones de las estaciones de NBC y Telemundo generaron un total combinado de 941,000 vistas en agosto para el contenido dedicado a la campaña Clear The Shelters / Desocupar Los Albergues, con casi 75,000 páginas vistas generadas el 10 de agosto.

Puede seguir la campaña en Twitter @ClearTheShelter, Instagram @ClearTheShelters y en las redes sociales usando los hashtags #DesocuparLosAlbergues y #ClearTheShelters.