Deslizamiento de lodo cierra parte de la autopista 5 al norte de Los Ángeles

Los carriles están cerrados en un tramo de la Autopista 5 en el norte del condado de Los Ángeles debido a un deslizamiento de tierra provocado por la lluvia constante del fin de semana.

Las laderas ya saturadas se empaparon con más lluvia el domingo, cuando se rompieron varios récords de precipitaciones en el sur de California. La lluvia provocó inundaciones y varios deslizamientos de lodo y rocas en las montañas del condado de Los Ángeles y otras áreas.

Un deslizamiento de lodo de 250 pies de largo cerró dos carriles en la Autopista 5 en dirección norte cerca de la Autopista Templin. Los carriles permanecieron cerrados el lunes por la mañana mientras las cuadrillas trabajaban para limpiar el lodo y los escombros de la carretera que conecta Los Ángeles con el Valle Central de California.

Continúa la tormenta, con alertas de posibles deslaves e inundaciones, que preocupan a los residentes y las autoridades.

Estos son algunos de los otros cierres de carreteras vigentes el lunes por la mañana en el condado de Los Ángeles.

Centro de Los Ángeles : el conector de la autopista 5, en dirección sur, a la autopista 110, en dirección sur, se cerró debido al lodo y los escombros. El carril derecho de la autopista 5 en dirección sur está cerrado desde Stadium Way hasta la autopista 110.

: el conector de la autopista 5, en dirección sur, a la autopista 110, en dirección sur, se cerró debido al lodo y los escombros. El carril derecho de la autopista 5 en dirección sur está cerrado desde Stadium Way hasta la autopista 110. Bosque Nacional Ángeles : Todos los carriles de la ruta estatal 2 se cerraron en ambas direcciones desde 3.3 millas al este de Newcomb's Ranch hasta la SR 39.

: Todos los carriles de la ruta estatal 2 se cerraron en ambas direcciones desde 3.3 millas al este de Newcomb's Ranch hasta la SR 39. Todos los carriles de la SR 39 se cerraron en ambas direcciones desde el puente del río San Gabriel hasta 3 millas al norte de East Fork Road.

Malibú : El arcén derecho de la Pacific Coast Highway (PCH) en dirección sur está bloqueado por el carril K al sur de Topanga Canyon Boulevard debido a una falla en la pendiente.

: El arcén derecho de la Pacific Coast Highway (PCH) en dirección sur está bloqueado por el carril K al sur de Topanga Canyon Boulevard debido a una falla en la pendiente. Todos los carriles hacia el norte de la Autopista 71 se cerraron cerca de la rampa de salida de Valley Boulevard/Holt Avenue en el área de Pomona para reparar urgentemente los baches, según Caltrans.

Una advertencia de clima invernal permanece vigente hasta el martes, a las 3 a.m. del martes para las montañas del condado de Los Ángeles. La lluvia disminuirá el lunes por la noche, pero es posible que haya lluvias dispersas a lo largo del día.

