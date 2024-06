El desfile y la fiesta callejera de LA Pride conquistaron las calles de Hollywood el domingo, concluyendo una celebración de dos días del Mes del Orgullo LGBTQ+.

Mariela Spirelli, la directora del desfile, le dijo al diario Los Angeles Times que al rededor de 5,000 personas desfilaron este año, una de cuáles fue Maliyah Heaven Espinoza. La mujer trans de 32 años y compañera de negocios en recursos humanos, quien fue nombrada Ms. LA Pride hace varias semanas, se unió al grupo de personas desfilando en Hollywood el domingo para la 54ª parada anual. La parada en Los Angeles es una de las celebraciones más antiguas de la cultura LGBTQ+ en los Estados Unidos.

Espinoza dijo que su amiga Karina Kendrick, quien tenía puestas alas de ángel hechas de papel de seda y botas cubiertas de piel blanca, es su "mamá trans", quien la ayudó durante su transición cuando tenía 18 años. Apuntando a sus alas, Kendrick, una peluquera con 37 años, dijo que se había vestido de "ángel trans".

"Sentí que bíblicamente, los ángeles no son ni hombres ni mujeres, así que traté de conectar eso a mi atuendo," le dijo al Los Angeles Times.

El público estalló mientras el desfile comenzaba a las 11 a.m. con un grupo de motociclistas llamadas "Motorcycle Contingent for Equality", quienes calentaban sus motores y tocaban sus bocinas, ondeando banderas de color arcoíris mientras corrían.

Las personas al tope de la carroza de TransLatina Coalition, cuyas decoraciones de flores y globos azules, rosas, y blancos representaban la bandera trans, vestían con trajes de quinceañera para celebrar el aniversario número 15 de la organización, reportó el Times.

La parada y el festival atrajeron a más de 100,000 personas, las cuales no solo observaron la procesión, sino que también participaron en eventos con comida, bebida, entretenimiento en vivo durante el día.

El desfile comenzó a las 11 a.m. en la Avenida Highland y el Bulevar Sunset, luego se movió hacia el norte por Highland, hacia el este en el Bulevar Hollywood, hack el Sur en el Bulevar Cahuenga, y por último regresó a Sunset.

George Takei, el actor y activista de "Star Trek", sirvió como el Gran Mariscal.

"Como alguien que ha sido testigo a los retos y los triunfos de nuestra comunidad durante los años, me llena de agradecimiento ver el progreso que hemos hecho y me siento inspirado a continuar la lucha por la igualdad," Takei dijo en un comunicado.

El luchador profesional Cassandro "El Exótico" fue el gran mariscal del legado, mientras que Kristin Crowley, la primera jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en ser abiertamente homosexual, fue gran mariscal de la comunidad.

"Estos individuos son el epítome del tema de este año, 'Poder en Orgullo', no solo por sus logros, pero también por su dedicación constante al avance de los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTQ+", Gerald Garth, el presidente de la junta de directores del auspiciador del evento Christopher Street West, dijo en un comunicado. "Como los gran mariscales de este año, ellos son la encarnación de la esencia del empoderamiento, demostrándonos que nuestras diferencias no son obstáculos, pero fuentes de fortaleza. Juntos, nos inspiran a celebrar nuestras identidades, a romper las barreras".

Crowley dijo que estaba "encantada" de haber sido honrada con el título de gran mariscal de la comunidad.

"Este reconocimiento no solo refleja mis propios esfuerzos, sino que también es un testamento al esfuerzo y la dedicación de todos aquellos que han luchado por los derechos y la igualdad de las personas LGBTQ+".

Los negocios estaban decorados con pancartas representando varios grupos LGBTQ+, incluyendo las banderas de arcoíris, de la comunidad trans y de la comunidad pansexual. El dinosaurio al tope de Ripley's Believe It or Not llevaba una bufanda de colores, gafas en forma de corazón, y un letrero que leía 'Poder en el Orgullo', mientras que música icónica queer, de cantantes como Donna Summer y Madonna sonaban por la calle, según el Times.

La fiesta callejera de LA Pride siguió el desfile. Comenzó a mediodía y duró hasta las 8 p.m. en el bulevar Hollywood, entre las calles Vine y Gower. El evento gratis incluyó puestos de negocios e información, una cervecería, comida, y entretenimiento en vivo.

Las celebraciones de LA Pride comenzaron sábado con el evento de Pride in the Park en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles. El evento, el cual duró todo el día, lo destacó un concierto que fue encabezado por Ricky Martin.