Antes del Desfile de las Rosas, las bandas de marcha se presentarán en Pasadena

Escuchar la noticia de que su banda de marcha ha sido elegida para unirse al Desfile de las Rosas es uno de esos momentos que guardará para siempre, en su corazón, en su mente, y cuando le cuente a sus familiares, amigos y otros profesionales del área musical sobre cómo se sintió al recibir la buena y rara noticia.

Por supuesto, recibir las noticias es solo el comienzo. Está planificando su viaje de fin de año a Pasadena; definiendo si viaja desde fuera de la ciudad, está puliendo su actuación, preparando esos uniformes con botones de bronce, y, oh sí, esperando no sólo al gran desfile sino al evento que ocurre unos días antes de que llegue el día de Año Nuevo.

Estamos hablando de Bandfest presentado por Remo, el espectáculo en el campo que brinda a los fanáticos de la banda de marcha la oportunidad de ver a los músicos en la forma en que a menudo se ven, desde las gradas sobre un espacio rectangular al aire libre, en lugar de un gran bulevar mientras caminan.

Y Bandfest regresará el 29 y 30 de diciembre de 2021 en su ubicación tradicional: el estadio Robinson de Pasadena City College, un área al aire libre hecha para que las bandas de marcha muestren sus mejores movimientos, música y entusiasmo.

Los organizadores tienen varias sugerencias, incluida la recomendación de que los tapabocas se usen al aire libre.

Las personas podrán pasar la noche en la ruta de las carrozas pero solo podrán llegar el 31 de diciembre, a partir del mediodía.

Si ha asistido en años pasados, recordará que Bandfest ocurre en el transcurso de tres programas, y dos en un solo día.

¿Qué puede esperar cuando tome asiento? "En el transcurso de dos días, cada banda de música, junto con sus miembros auxiliares, realiza un espectáculo de campo que muestra su maestría musical y talentos únicos".

Todos los programas tienen boletos por separado, por lo que si desea estar presente para el trío completo, deberá comprar tres boletos en línea.

El primer programa, que comienza a las 2:00pm El 29 de diciembre, inicia con un ambiente local: la Banda de Honor del Torneo de Rosas de Pasadena City College y Herald Trumpets lanzarán los procedimientos de sonido y visión poderosos.

Para obtener la lista completa de las bandas de música participantes y las bandas que se incluirán en cada programa, visite la página de Bandfest ahora y obtenga su boleto con anticipación.

El estacionamiento para el evento es gratuito.

