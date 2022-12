En marcha los preparativos finales para las carrozas del Desfile de las Rosas

Falta una semana para el Desfile de las Rosas número 134, lo que significa que oficialmente es la “semana de la decoración”, que también se conoce como “tiempo crucial” para preparar esas carrozas icónicas para Colorado Blvd.

El almacén de Fiesta Parade Float en Irwindale es donde acaba de llegar el primer envío de flores.

Todos están trabajando para preparar estas enormes carrozas para la ruta del desfile.

Un pequeño secreto de las carrozas es cómo funcionan para viajar por la calle.

Como conductor de un flotador, estás pegado al suelo y, francamente, no puedes ver nada delante de ti.

Hay una pequeña mirilla donde el conductor podrá ver una línea roja en el Bulevar Colorado y así es como mantienen el rumbo.

Además, tienen observadores que están montados en el flotador para dirigirlos.

Todas las carrozas estarán elaboradas y adornadas con flores vibrantes en solo una semana.

En cuanto a la carroza Fiesta, tendrá alrededor de 40,000 flores en cada carroza, los viales ayudarán a preservar las flores hasta el desfile, habrá alrededor de 150,000 espectadores que se unirán para experimentar las carrozas y la carroza Fiesta más alta tendrá 32 pies de altura.

Todo esto no sería posible si no fuera por los miles de voluntarios y las 10,000 horas que están dedicando a decorar.

Un recordatorio de que el desfile tendrá lugar el 2 de enero debido a la regla tradicional de “nunca en domingo”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.