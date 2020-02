Los Ángeles usa tecnología para eliminar 66,000 viejas condenas por marihuana

La fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, anunció este jueves que 66,000 condenas por marihuana serán pronto desestimadas en términos de la Propuesta 64.

El retiro de las condenas son el resultado de una asociación entre la Oficina del Fiscal y el Código sin fines de lucro para Estados Unidos, según un comunicado conjunto.

Code for America utiliza algoritmos informáticos para encontrar casos elegibles que de otro modo serían difíciles de encontrar en documentos judiciales que se remontan a décadas.

“La acción de hoy marca la finalización del [programa] piloto Clear My Record de cinco condados para eliminar las condenas relacionadas con la marihuana elegibles para alivio bajo la Proposición 64. Los otros condados en el [programa] piloto incluyen San Francisco, Sacramento, San Joaquín y Contra Costa”, según a una declaración conjunta.

“En total, estos cinco [programas] pilotos ayudarán a reducir o descartar más de 85,000 condenas elegibles para la Propuesta 64”.

Lacey, quien tenía previsto celebrar una conferencia de prensa esta mañana, dijo que “la condonación de decenas de miles de antiguas condenas relacionadas con el cannabis en el condado de Los Ángeles traerá un alivio muy necesario a las comunidades de color que sufrieron desproporcionadamente las consecuencias injustas de las leyes de drogas de nuestra nación. Tengo el privilegio de ser parte de un sistema dedicado a encontrar soluciones innovadoras e implementar reformas significativas de justicia penal que brinden a todas las personas el apoyo que necesitan para construir la vida que merecen”.

Los fiscales pidieron esta semana a un juez de la Corte Superior de Los Ángeles que desestime 62,000 condenas por delitos graves de cannabis por casos que se remontan a 1961, según el comunicado.

La Oficina del Fiscal de Distrito también solicitó la condonación de aproximadamente 4,000 casos de posesión de cannabis por delitos menores que incluyeron casos presentados en 10 ciudades del condado de Los Ángeles: Los Ángeles, Long Beach, Torrance, Pasadena, Inglewood, Burbank, Santa Mónica, Hawthorne, Redondo Beach y Hermosa Beach.

Aproximadamente 53,000 individuos recibirán alivio de convicción a través de esta asociación. De ellos, aproximadamente el 32% son negros, el 20% son blancos, el 45% son latinos y el 3% son otros o desconocidos, según el comunicado.

La Propuesta 64 identifica tres secciones del código de salud y seguridad que calificaron para una nueva sentencia: cultivo de marihuana, posesión para la venta de marihuana y venta y / o transporte de marihuana, todos los delitos graves. La ley también incluye el despido de la posesión de marihuana, un delito menor.

Lacey, que se postula para ser reelegida, utilizó criterios adicionales para ir más allá de los parámetros de la nueva ley para garantizar el mayor número de despidos, según el comunicado. Esos parámetros ampliados incluyen personas que tienen 50 años o más, que no han tenido una condena por delito grave en los últimos 10 años o que han completado con éxito la libertad condicional por convicciones de cannabis.

Con base en este criterio, Code for America creó un algoritmo único para la oficina del fiscal de distrito a fin de acelerar la identificación de condenas elegibles. Esta tecnología puede analizar la elegibilidad para miles de condenas en segundos, aliviando la necesidad de que el personal de DA revise los registros penales estatales uno por uno para evaluar la elegibilidad, ahorrando tiempo y recursos significativos.

En California, todas las oficinas del fiscal de distrito del condado deben implementar AB 1793 antes del 1 de julio de 2020. A principios de este año, Code for America lanzó su nuevo Plan de aplicación e implementación Clear My Record, disponible sin costo y de código abierto para todos los condados de California. Estos recursos permiten que la oficina de cada fiscal de distrito acelere y agilice la revisión de las condenas de la Propuesta 64.

“Code for America ha recibido un interés abrumador de los condados en acceder a estos recursos para cumplir con la ley”, según el comunicado. Code for America está listo para trabajar con los condados que aún no han utilizado esta tecnología para ayudarlos a automatizar el proceso de aprobación de registros y proporcionar alivio según lo exige la ley”.

El proceso actual de aprobación de registros no fue diseñado para llegar a todos los que son elegibles, según el comunicado. Con el proceso actual basado en la petición, cada persona que busca alivio debe solicitar al tribunal que borre sus registros, pero este es un proceso lento, costoso y confuso. Solo el 3% de los elegibles para el alivio bajo la Propuesta 64 lo han recibido.

Para averiguar si el registro de una persona ha sido borrado, o para obtener más información sobre esta iniciativa, las personas afectadas deben comunicarse con la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles por teléfono al 323-760-6763 o visitar la página web de la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles, haciendo clic aquí.