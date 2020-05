Descanso Gardens reabrirá el sábado

Descanso Gardens le dará la bienvenida nuevamente visitantes el sábado, haciendo ajustes para mantener el distanciamiento social para que los invitados tengan finalmente la oportunidad de disfrutar las flores de primavera.

Los terrenos de La Cañada Flintridge cerraron a mediados de marzo para cumplir con las órdenes domiciliarias que se implementaron tras el brote del coronavirus, dejando a la comunidad incapaz de recibir la fragancia de lilas primaverales o el color brillante de los campos de tulipanes.

A casi dos meses, las restricciones han comenzado a levantarse, y Descanso Gardens anunció el lunes que comenzará a vender un número limitado de boletos cronometrados para mantener la capacidad igual o inferior al 30%, a partir del sábado.

“Sentimos que ahora, más que nunca, las personas buscan paz, lugares relajantes para ir y queremos proporcionar ese tipo de tranquilidad para miembros y visitantes”, dijo Juliann Rooke, Director Ejecutivo de Descanso Gardens. “Esperamos verlos a todos pronto”.

Todavía se aplicarán las reglas de distanciamiento social, estaciones de desinfección de manos estarán disponible, y los invitados deberán usar máscaras, de acuerdo con funcionarios: “Las pautas del condado dicen que el distanciamiento seguro es de 6 pies de distancia, que, en términos de jardín, son unos 12 pichones o cuatro rosales ''.

Con mucha precaución, algunas características de los jardines de alrededor de 1953 permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, incluyendo alquiler de sillas de ruedas, fuentes de agua, el ferrocarril “Enchanted”, las galerías Sturt Haaga y Boddy House.

La programación, incluidas las actuaciones musicales y los paseos por la naturaleza, también están en espera.

El nuevo horario para el público será de 9 a.m. a 7 p.m. diario. Miembros que no necesitan boletos para visitar, tendrán acceso especial a los jardines temprano, de 8 a.m. a 9 a.m., The Kitchen at Descanso, que ofrece comida para llevar, permanecerá abierto por horas limitadas.

Los boletos para los que no son miembros deberían comprarse por adelantado en línea en DescansoGardens.org, y se venderá un número cada semana.

Las entradas para el 16 y 22 de mayo se comenzaron a vender a partir de las 10 a.m el martes. Entradas para el 23 al 29 de mayo se venderán a las 10 a.m. del martes próximo.

La entrada cuesta $15 para adultos; $11 para personas mayores y estudiantes con identificación; $5 para niños de 5 a 12 años; y gratis para miembros de Descanso y niños menores de 5 años.