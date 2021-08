Desalojan a decenas de personas sin hogar en Venice

El jueves por la noche se venció el plazo que las autoridades habían dado a los desamparados en Venice Beach para que desalojaran el área, y hoy, la famosa zona turística de Los Ángeles amaneció diferente a otros días.

Trabajadores de la ciudad y la policía de Los Ángeles actuaron con mano dura para hacer cumplir la orden, ningún indigente podrá tener tiendas de campaña para quedarse a vivir en el área de Venice Beach.

La medida entró en vigor a las 0 horas de este viernes.

“A los desamparados se les debe de atender también como a cualquier ser humano, ellos también tienen derechos, quisiera que los tratarán igual que a mí y a usted”, dijo Leonarda Salas, turista.

Una imagen de varios hombres peleando en la vía pública se volvió viral en las últimas horas y encendió aún más la polémica en cuanto a lo que deben de hacer las autoridades con la gente que no tiene donde vivir, especialmente en momentos en los que muchas personas han perdido sus trabajos a causa de la pandemia.

“Todavía yo no he visto nada. No me encanta que haya gente en la calle viviendo, pero entiendo que no tienen a donde ir, me da mucho pensar el privilegio que tengo yo [al tener una vivienda]”, dijo Creig Miller, turista.

“Me llevo una mala impresión por esto que estamos viendo, no se me hace bien, al menos para traer a mi familia a esta área no se me hace bien”, dijo Jesús Acevedo, turista.

Recientemente la ciudad de Los Ángeles inició el programa “de un campamento a casa”, con lo cual prometen a todos los indigentes que acepten refugio, un camino hacia una vivienda permanente.

Los concejales de Los Ángeles aprobaron el miércoles modificar el código municipal para prohibir campamentos de indigentes en ciertas áreas públicas.

En el pasado, muchos comerciantes se han quejado diciendo que sus ventas han bajado por la presencia de desamparados frente a sus negocios.

“Yo veo a los restaurantes, y están llenos, las barras están llenas, subo al segundo piso y está lleno, yo no veo que les quiten la clientela, ellos están en su mundo”, dijo Leonarda Salas, turista.

Después de Nueva York, Los Ángeles es la segunda ciudad en Estados Unidos con más personas sin hogar, ya que se calcula que unas 75 mil personas viven permanentemente en la calle.