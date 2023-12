Arrestan a un exjugador de la NFL en relación con atracos a negocios en Los Ángeles

Un excorredor de la NFL que ganó un Super Bowl con los New York Giants fue arrestado en relación con robos en negocios en el área de Los Ángeles, según los fiscales y la policía.

Derrick Ward fue arrestado el lunes por la noche, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. No se había presentado ningún caso a los fiscales para que consideraran cargos penales, dijo la oficina a primera hora del martes.

Ward fue arrestado en relación con robos en negocios de Los Ángeles, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles. Los detalles sobre los robos no estuvieron disponibles de inmediato.

Ward, que asistió a la Preparatoria Valley View en Moreno Valley, fue seleccionado en la séptima ronda del draft por los New York Jets en 2004 después de períodos universitarios en Fresno State y la Universidad de Ottawa (Kansas).

También jugó para los Giants, Tampa Bay Buccaneers y Houston Texans durante sus ocho temporadas en la NFL. Ward fue parte del equipo de los Giants que derrotó a los New England Patriots en una improbable sorpresa en el Super Bowl: la única derrota de los Patriots en la temporada 2007.

Ward sufrió varias lesiones esa temporada, incluida una fractura en la pierna en la Semana 13 que dejó fuera al líder corredor del equipo por el resto de la temporada.

Ward jugó en 93 partidos de la NFL, corrió para 2,628 yardas y anotó 12 touchdowns.

Los registros de la cárcel no indicaban una fecha de lectura de cargos. No quedó claro de inmediato si Ward tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.​

