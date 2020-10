Derriban el letrero de “Trump” cerca de la autopista 405

Un letrero de "Trump" erigido durante la noche en una colina cerca de la autopista 405 en el paso de Sepúlveda fue retirado por las autoridades el martes.

El letrero, que consta de letras mayúsculas blancas similares al letrero de "Hollywood", fue retirado por los trabajadores de Caltrans alrededor de las 9 a.m.

Se desconoce quién puso el letrero. Ni el Departamento de Policía de Los Ángeles, ni la Patrulla de Caminos de California tenían información sobre el letrero cuando se comunicaron con City News Service.

El tráfico de la autopista no se vio afectado.

Lauren Wonder, directora de información pública de Caltrans, le dijo al diario Los Angeles Times que el letrero estaba en una propiedad privada.

Por esa razón, dijo Wonder, los trabajadores de Caltrans "lo dejaron para que no fuera una distracción visual", pero no quitaron por completo el letrero, que se notó alrededor de las 7 a.m. "Este era un problema de vida y seguridad porque había preocupaciones sobre la distracción de los conductores”, dijo Wonder.