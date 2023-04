Dermatóloga de condado de Orange acusada de presuntamente envenenar a su esposo

Un gran jurado del condado de Orange acusó a una dermatóloga de presuntamente envenenar a su esposo al verter líquido limpiador de desagües en su té durante varias semanas.

La residente de Irvine, Yue "Emily" Yu, de 45 años, fue acusada de tres delitos graves de envenenamiento y un delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange en un comunicado de prensa.

El presunto envenenamiento ocurrió los días 11, 15 y 25 de julio del año pasado. El video capturó a Yu vertiendo el limpiador de desagües en el té de su esposo, que había quedado en un mostrador. Su esposo entregó muestras del té al Departamento de Policía de Irvine.

Posteriormente, las muestras fueron analizadas por la Oficina Federal de Investigaciones, que confirmó que eran consistentes con un limpiador de desagües líquido, dijo la oficina del fiscal de distrito.

“Nuestros hogares deben estar donde nos sintamos más seguros”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, en una declaración escrita. “Sin embargo, una profesional médica con licencia aprovechó los rituales diarios de su esposo para atormentarlo al darle sistemáticamente una sustancia similar a Drano en su té con la intención de causarle dolor y sufrimiento.

Yu y su esposo, el Dr. Jack Chen, se han visto envueltos en una disputa por la custodia de los hijos desde el año pasado. Se le concedieron visitas, pero recientemente presentó una solicitud para que Chen le pague manutención, alegando que no ha podido trabajar desde que surgieron las acusaciones de envenenamiento.

Chen, un radiólogo de 53 años, presentó una orden de restricción contra su esposa Yu, de 45 años, en agosto.

Yu, quien fue arrestada por la policía de Irvine bajo sospecha de intentar envenenar a su esposo, fue liberada de la cárcel luego de pagar una fianza de $30,000 en agosto. Chen dijo que ella lo llamó para pedirle que pagara la fianza, pero él se negó, según la orden de restricción.

El abogado defensor anterior de Yu, David Wohl, dijo que ella estaba vertiendo el limpiador de obstrucciones en una taza pequeña para limpiar las tuberías como lo haría cualquier otra persona. Negó que ella hiciera algo malo.

En las solicitudes de orden de restricción, Chen dijo que tiene "miedo" de vivir en la misma casa de Irvine con Yu "debido a los intentos (de Yu) de envenenarme con Drano".

Chen también alegó que “ambos niños sufrieron abuso físico, verbal y emocional por parte de su madre... y su abuela materna”.

Chen dijo que en marzo y abril del año pasado “comenzó a notar un sabor químico en mi limonada” y poco después “desarrolló síntomas que me hicieron ver al médico, quien me hizo un examen y me diagnosticó dos úlceras estomacales, gastritis y esofagitis.”

Eso llevó a Chen a instalar un video de vigilancia en la cocina, y adjuntó videos y fotos que supuestamente muestran a su esposa vertiendo Drano en sus bebidas.

Dijo que los dos comenzaron a salir en 2011 y se casaron el 4 de julio de 2012. Detalló múltiples casos de presunto abuso infantil infligido a sus hijos.

“Después de que nacieron los niños, me preocupé por el comportamiento de Emily”, dijo Chen. “No solo me exigió mucho que le diera masajes, una vez que no pude porque estaba enfermo, me pisó la cabeza hasta que lo hice, también comenzó a esconderme dinero”.

Dijo que la “crianza de su esposa, si se puede llamar así, gira en torno a gritar, insultar, abusar verbalmente, golpear, empujar, tirar y ser emocionalmente abusivo”.

Afirmó que si los dos niños decían que disfrutaban pasar tiempo con él, ella “los ponía en su habitación y les gritaba hasta que le aseguraban que no me mostrarían afecto”.

También la acusó de castigo de "privación del sueño" en ocasiones.

Está previsto que Yu sea procesado el 18 de abril en el Centro de Justicia Central de Santa Ana. Se enfrenta a una sentencia máxima de ocho años y ocho meses si es declarada culpable de todos los cargos.